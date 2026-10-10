Norveç’ten Akıllı Gözlüklere Yasak Hamlesi! Parklar, Okullar ve AVM’ler Listede

Akıllı gözlükler, gelişen teknolojiyle birlikte dünya genelinde daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Kamera, mikrofon ve yapay zekâ özellikleriyle donatılan bu cihazlar, günlük yaşamı kolaylaştıran yenilikler arasında gösteriliyor. Ancak teknolojinin yaygınlaşması, kişisel mahremiyet ve özel hayatın korunmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Bu tartışmaların gündeme geldiği ülkelerden biri olan Norveç’te, akıllı gözlüklerin belirli kamusal alanlarda kullanımını kısıtlamaya yönelik yeni bir adım atılması planlanıyor. Hükümetin hazırlamayı düşündüğü düzenlemeyle, insanların haberi veya izni olmadan görüntülerinin ya da seslerinin kaydedilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

NORVEÇ’TE AKILLI GÖZLÜKLER İÇİN YASAK TASARISI

Norveç hükümetinin gündemindeki yasa tasarısının, akıllı gözlüklerin kullanılabileceği alanları sınırlandırması öngörülüyor. Plan kapsamında parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri, okullar, sağlık tesisleri ve spor salonlarının yanı sıra halka açık etkinlik alanlarında da geçici yasak uygulanması gündemde.

Söz konusu alanların belirlenmesinde, insanların yoğun şekilde bir araya gelmesi ve kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik hassasiyetlerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Akıllı gözlüklerin dışarıdan bakıldığında sıradan bir gözlük gibi görünmesi, cihazın kayıt yapıp yapmadığının anlaşılmasını zorlaştırabiliyor. Bu durum, özellikle kişinin bilgisi dışında görüntü veya ses kaydedilmesi ihtimaline ilişkin endişeleri artırıyor.

Planlanan düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, belirli kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımına ilişkin yeni kurallar uygulanabilecek. Ancak tasarının kapsamı ve uygulama ayrıntılarına ilişkin nihai kararın nasıl şekilleneceği önem taşıyor.

KAMERA VE MİKROFON ÖZELLİKLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Akıllı gözlükler, yalnızca görme işlevini yerine getiren geleneksel gözlüklerden farklı olarak çeşitli teknolojik özellikler barındırıyor. Bazı modellerde bulunan kamera ve mikrofonlar sayesinde kullanıcılar fotoğraf çekebiliyor, video kaydedebiliyor ve sesli komutlarla cihazlarını kontrol edebiliyor.

Yapay zekâ teknolojisinin de bu cihazlara entegre edilmesiyle birlikte kullanım alanları genişliyor. Bununla birlikte, kayıt özelliklerinin günlük yaşamın içine bu kadar kolay yerleşmesi, çevrede bulunan kişilerin gizliliğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Özellikle kalabalık ortamlarda insanların farkında olmadan kayda alınması ihtimali, düzenleme hazırlığının öne çıkan gerekçeleri arasında bulunuyor. Norveç’te gündeme gelen planın da bu tür durumların önüne geçmeyi ve kamusal alanlarda kişisel mahremiyeti korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Teknolojik cihazların sağladığı kolaylıklarla bireylerin özel hayatlarının korunması arasındaki dengenin nasıl kurulacağı, bu alandaki tartışmaların merkezinde yer alıyor.

BİREYSEL KULLANIMA İZİN VERİLMESİ PLANLANIYOR

Norveç’te gündeme gelen düzenlemenin akıllı gözlüklerin tüm kullanım alanlarını kapsayan genel bir yasak şeklinde uygulanması beklenmiyor. Aktarılan bilgilere göre cihazların bireysel kullanımına izin verilmesi öngörülüyor.

Bu yaklaşım, akıllı gözlüklerin tamamen kullanım dışı bırakılmasından ziyade, insanların bir arada bulunduğu belirli alanlarda kullanımın sınırlandırılmasına odaklanıyor.

Böylece teknolojik cihazlardan yararlanılmaya devam edilmesi, diğer yandan da izinsiz kayıt alınması riskinin azaltılması hedefleniyor. Ancak bireysel kullanım ile kamusal alandaki kullanım arasındaki sınırların nasıl belirleneceği, düzenlemenin uygulanmasında belirleyici olacak.

BAZI BELEDİYELER OKULLARDA YASAĞI GÜNDEME ALMIŞTI

Norveç’te akıllı gözlüklerle ilgili endişeler daha önce de yerel yönetimlerin gündemine gelmişti. Ülkedeki bazı belediyeler, okullarda Meta marka akıllı gözlüklerin kullanımının geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Okullar gibi öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının bir arada bulunduğu alanlarda görüntü ve ses kaydı alınması ihtimali, mahremiyet tartışmalarını daha hassas hale getiriyor.

Yeni düzenleme hazırlığı ise konunun yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. Parklardan alışveriş merkezlerine, spor salonlarından halka açık etkinliklere kadar farklı alanlarda akıllı gözlük kullanımının sınırlandırılması seçeneği değerlendiriliyor.

Norveç’in planı, yapay zekâ destekli giyilebilir teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel verilerin korunması ve kamusal alanlarda kayıt alınması konularının daha fazla tartışılacağını gösteren gelişmeler arasında yer alıyor.