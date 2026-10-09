Nobel Trump’a Değil, Navi Pillay’a Gitti! Ödül Töreninde Dikkat Çeken Sözler

2026 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hukukçu ve eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navanethem “Navi” Pillay’ı ödüle layık gördü.

Uluslararası hukuk alanındaki çalışmalarıyla tanınan 85 yaşındaki Pillay, özellikle savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım iddialarının yargı önüne taşınmasına yönelik katkılarıyla öne çıktı. Ödülün açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik esprili sözler kullanan Pillay, açıklamalarıyla da gündeme geldi.

Nobel Komitesi’nden Navi Pillay Açıklaması

Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü’nün Navi Pillay’a verildiğini duyururken uluslararası hukuk düzeninin güçlendirilmesine yaptığı katkılara dikkat çekti.

Komitenin açıklamasında, Pillay’ın olağanüstü cesareti ve dürüstlüğüyle daha kapsamlı bir küresel hukuk düzeninin gelişmesine öncülük ettiği belirtildi. Açıklamada, hukukçunun savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının yargılanmasını sağlamada önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Komite ayrıca uluslararası hukukun ve yargı kurumlarının baskı altında olduğu bir dönemde, hukukun üstünlüğünün barışın sağlanması açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Ödülü Öğrenince Trump’a Gönderme Yaptı

Nobel Barış Ödülü’nü kazandığının açıklanmasının ardından Navi Pillay, Norveç Nobel Enstitüsü’ne giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendisini alkışlayanlara teşekkür eden Pillay, bir avukat ve hâkim olarak ödül haberini resmî olarak doğrulamak istediğini esprili bir dille ifade etti. Ardından ABD Başkanı Donald Trump’a gönderme yaparak şu sözleri kullandı:

“Eğer biraz daha alkışlarsanız, bu ödülü Trump’la paylaşabilirim.”

Pillay’ın bu sözleri, Trump’ın daha önce Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğine ilişkin açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.

“Gerçeği Söylemek İçin Neden Cesarete İhtiyacınız Olsun?”

Pillay, konuşmasında insan hakları alanındaki çalışmalarına ve Gazze’ye ilişkin hazırlanan rapora da değindi.

Birleşmiş Milletler’in İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’na başkanlık yapan Pillay, görev sürecinde Gazze’deki durumun soykırım olarak nitelendirildiği raporun hazırlanmasında rol aldı. Raporda yer alan değerlendirmeler İsrail tarafından reddedildi.

Ödülü insan hakları alanında çalışan meslektaşları ve dostları arasında öğrenmesinin kendisi için anlamlı olduğunu belirten Pillay, raporun ardından cesareti nedeniyle övgüler aldığını söyledi.

Pillay, “Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyacınız olsun ki?” diyerek insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesi sırasında yaşanan baskılara ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

“Tarafsız Karar Vermek Önemlidir”

Hukuk alanındaki yaklaşımına da değinen Navi Pillay, hâkimlerin görevlerini yerine getirirken bütün gerçekleri değerlendirmesi ve tarafsız karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Hukukun kişisel görüşlerden bağımsız şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Pillay, uluslararası yargı alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Pillay, Uluslararası Adalet Divanı’nda Myanmar’a karşı açılan soykırım davasında yardımcı hâkim olarak görev yapıyor. Söz konusu dava, Myanmar’da Rohingya Müslümanlarına yönelik uygulamalarla ilgili iddiaları kapsıyor.

85 Yaşında Mücadeleyi Bırakmaya Niyeti Yok

Geçtiğimiz ay 85 yaşına girdiğini söyleyen Pillay, çevresindeki insanların kendisine ne zaman çalışmayı bırakacağını sorduğunu anlattı.

Ancak insan hakları alanındaki mücadelesini sürdürmek istediğini belirten hukukçu, yeni bir uzaktan eğitim akademisine verdiği desteğin de çalışmalarına devam etmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Pillay’ın açıklamaları, ileri yaşına rağmen hukuk ve insan hakları alanındaki faaliyetlerini sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

Navi Pillay Kimdir?

Navanethem “Navi” Pillay, 1941 yılında Güney Afrika’nın Durban kentinde, Hint Tamil kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Apartheid olarak bilinen ırk ayrımcılığı rejiminin hüküm sürdüğü dönemde yetişen Pillay, hukuk eğitimi alarak meslek hayatına başladı.

1967 yılında kendi hukuk bürosunu açan Pillay, Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına karşı mücadele eden isimler arasında yer aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde siyasi mahkûmların ve hak ihlallerine maruz kalan kişilerin savunulmasına katkıda bulundu.

1988 yılında Harvard Üniversitesinde hukuk alanında doktora derecesi alan Pillay, 1995’te Güney Afrika Yüksek Mahkemesine atandı. Bu göreve getirilen ilk beyaz olmayan kadın oldu.

Ruanda Soykırımı Davalarında Tarihe Geçti

Pillay, 1995 yılında Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde görev almaya başladı. Buradaki çalışmaları sırasında cinsel şiddetin ve tecavüzün belirli koşullarda insanlığa karşı suç ve soykırım kapsamında değerlendirilebilmesine ilişkin içtihatların gelişmesinde önemli rol oynadı.

Uluslararası ceza hukukunda dönüm noktası kabul edilen bu süreç, cinsel şiddetin savaş ve çatışma ortamlarında yalnızca bireysel bir suç olarak değil, daha geniş kapsamlı suçların parçası olarak da ele alınabilmesinin önünü açtı.

Pillay, daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıç olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini üstlendi. Bu dönemde azınlık hakları, ifade özgürlüğü ve kadın hakları gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.

Trump’ın Nobel Barış Ödülü Açıklamaları Yeniden Gündemde

Navi Pillay’ın ödülü kazanması, Donald Trump’ın daha önce Nobel Barış Ödülü’ne ilişkin yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi.

Trump, çeşitli açıklamalarında uluslararası çatışmaların sona erdirilmesine katkıda bulunduğunu savunarak ödülü hak ettiğini dile getirmişti. ABD Başkanı, kendisine ödül verilmemesinin Nobel Komitesi açısından itibar kaybı olacağını düşündüğünü de söylemişti.

Trump ayrıca İran’ın nükleer silah edinmesini engellediğini ve birçok savaşın sona ermesine katkıda bulunduğunu ileri sürmüştü. Bu açıklamalar, kendi yönetiminin dış politika başarılarına ilişkin değerlendirmeleri kapsamında yapılmıştı.

Nobel Madalyasının Trump’a Verilmesi Tartışması

Nobel Barış Ödülü, daha önce Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden María Corina Machado’nun Trump’a yönelik sembolik jestiyle de gündeme gelmişti.

Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazandıktan sonra Ocak 2026’da Beyaz Saray’da Trump ile görüştü ve madalyasını sembolik olarak ABD Başkanı’na takdim ettiğini açıkladı.

Ancak Norveç Nobel Komitesi, Nobel ödüllerinin kişiye özel olduğunu ve başka birine devredilemeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla madalyanın sembolik olarak başka bir kişiye sunulması, ödülün resmî sahibini değiştirmiyor.

2026 Nobel Barış Ödülü’nün Navi Pillay’a verilmesiyle birlikte uluslararası hukuk, insan hakları ve savaş suçlarının yargılanması konuları bir kez daha dünya gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi.