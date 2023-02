NEZAKET

Millet olarak korkunç geçen bir hafta yaşadık. Acımız henüz çok taze ve bu acı asla bayatlamayacak gibi hissediyorum. Hayatını kaybedenler için elbetteki yapabileceğimiz bi’şey kalmadı. Ama geride bıraktıkları!

Şimdilik önceliğimiz fiziksel sağlıkları, her birey için yaşamsal gereklilikler…peki ya yaşadıkları korku ve korkunç deneyim? Hepsinin canlarından can gitti…Canları sadece acımadı, canları söküldü.

Kardeşimin kayın biraderi Murat Uzel sağolsun…dün…yaşadıkları şehir Stockholm’den bir TIR yardımı yola çıkardı.Öğrendiğime göre, onun ve diğer güzel insanlarımızın yolladığı TIR’lar UİD’ın Türkiye’deki ilgili makamlarla iletişim kurularak yönlendirilmiş. Bunu özellikle yazıyorum çünkü yardımları organize edebilecek kurumları devreye sokmadan, yerine ulaştığına emin olamayız. Bu ülkenin güzel insanları dünyanın her yerinden elini uzatmaya devam ediyor.

Yeğenim Doruk’la görüntülü görüşmeden bir kesit:

D: Hala’cım Türkiye’de insanlar bu soğukta sokakta durmak zorundaymış. Babam çadır almak için para toplandığını söyledi. Kumandalı araba almak için biriktirdiğim “kron”larımı, katkı olur diye babama verdim…çadır alacağız.

Ben: Aferin oğluma. Şu an seninle çok gurur duydum. İşte benim oğlum.

D: Hala…abartmayalım istersen..ben olması gerekeni yapıyorum. Ben arabayla oynayacağım diye insanlar mı üşürsün?

Ağladım desem inanır mısınız? Doruk daha 13 yaşında ve sadece tatillerde Türkiye’ye geliyor. Ama hepimiz gibi, o da bu acıyı hissediyor. Doruk, Murat, Ali’si Veli’si..milyonlarca insan , dünyanın her yerinden, hiç elini tutmadığı, gözünün içine bakmadığı, hiç selamlaşmadığı bu vatandaşlarımız için tek yürek olabiliyor.

Yapılan bu gönül seferberliğinin mutlaka yetkili kurumlar tarafından organize şekilde yapılması çok önemli. Böylesi eşi benzeri görülmemiş bir facia’da aksaklıklar olması, fırsatçıların ortaya çıkması bizi yeterince hayalkırıklığına uğrattı zaten. Yardımlarınızın heder olmaması…ihtiyaç sahiplerine organize şekilde ulaşması çok önemli.

Birkaç video izledim ve bitiremedim… gözümden yaşlar gelmeye başladı. Allah kimseyi gördüğünden eksik etmesin! Yardım TIR’larının içindeki erzakların, bazı kendini bilmezler tarafından, insanların üzerine atıldığı görüntüler…beni gerçekten yaraladı. Hiç bir insan oğlu böyle bir muameleyle karşılaşmamalı.. İnsan olduğuma utandım. O yüzden, rica ediyorum…benim güzel ülkemin vicdanlı insanları…lütfen yardımlarınızı n insan onuruna yakışır bir şekilde yerine ulaşmasını istiyorsanız..bireysel çözümlerden uzak durun.

Vicdan, edep ve empati beraberinde zarafet ve nezaketi getirir.Hayatta, herşeyi yapmanın nazik bir yolu vardır. Bazıları “ne nezaketinden bahsediyorsun” diyecek..biliyorum. Demeyin! 10 il neredeyse haritadan silindi. Bu olurken, 13 milyon insanın kolu kanadı kırıldı. Yaşadıkları korku ve şok…o insanlar acılarının tarifsizliğinden, yaşam heveslerini yitirdiler. Millet olarak biz, onurlu bi milletiz. İki çift çorabın o insanların onurundan daha önemli olduğunu düşünmek çok büyük bir ayıp olur. Herkesin, hayatının bir döneminde savunmasız, kırılgan, incinmiş olduğu zamanlar vardır. Onlar bu dönemi tam da şimdi yaşıyor. Bu travma sadece maddi yardımla geçebilecek birşey değil. Bize düşen, onları ayakta tutabilmek için, duygusal olarakta desteklemek, onurlandırmak,şevkatle yaşama dönmelerini sağlamak.Yani, kaşıkla verip, sapıyla gözlerini çıkarmadan..daha fazla incitmeden. Tıpkı yaralı bir kuşa davranır gibi…nezaketle