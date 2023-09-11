Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Neymar, Pele’nin rekorunu kırdı

Neymar, Pele’nin rekorunu kırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
11 Eylül 2023 - 17:58

Neymar, efsane futbolcu Pele’nin ‘Brezilya Milli Takımı’nda en çok gol atan oyuncu’ rekorunu kırdı.

Brezilya dün, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya’yla karşılaştı. Maçı, Brezilya 5-1 kazandı. Brezilya Milli Takımı’nda oynayan Neymar da iki gol kaydetti.

AFP’nin aktardığına göre; Neymar, böylelikle milli takım kariyerinde 78. golüne ulaşarak Pele’nin ‘Brezilya milli takımında en çok gol atan oyuncu’ rekorunu geçti. Aynı maçta 79. golüne de ulaşan Neymar rekorunu geliştirdi.

Başarılı futbolcu attığı golün ardından Pele’nin ikonikleşen gol sevincini yaptı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesiFenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Pele’nin 77 golü vardı

Öte yandan Pele’nin, milli takımda 77 golü bulunuyordu.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesiFenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi
‘Yerli fırsatına’ Okan Buruk’tan veto! Erden Timur açıklama yapmıştı‘Yerli fırsatına’ Okan Buruk’tan veto! Erden Timur açıklama yapmıştı
Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu Florya’da yapayalnız kaldıBüyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu Florya’da yapayalnız kaldı
EURO 2024 Elemeleri’nde gecenin sonuçlarıEURO 2024 Elemeleri’nde gecenin sonuçları
Fenerbahçe 6 numara için düğmeye bastıFenerbahçe 6 numara için düğmeye bastı
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !