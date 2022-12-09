Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede…

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede…
4 views
09 Aralık 2022 - 13:41

Dijital yayın platformu Netflix’te haftanın en çok izlenen yapımları açıklandı. Listeye sadece 2 Türk yapımı dizi girebildi.

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 1

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 28 Kasım-4 Aralık haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.

İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 2

10. Noel Günlüğü

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 3

9. Aksiyon Adamı

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 4

8. Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 5

7. Lady Chatterley’in Sevgilisi

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 6

6. Hayaller Diyarı

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 7

5. Mürit

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 8

4. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 9

3. Benim Adım İntikam

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 10

2. Yüzücüler

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 11

1.  Esrarengiz Canavar (Troll)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 12

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen diziler…

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 13

10. Warrior Nun (2. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 14

9. Erşan Kuneri (1. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 15

8. DAHMER – Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 16

7. Kan, Seks ve Krallık (1. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 17

6. Rick and Morty (6. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 18

5. The Crown (5. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 19

4. Elite (6. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 20

3. Sıcak Kafa (1. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 21

2. 1899 (1. Sezon)

Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede… - Sayfa 22

1. Wednesday (1. Sezon)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu!Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu!
Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldiGülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi
Pınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan alıntı mı? Sözleri neredeyse aynıPınar Deniz’in alay konusu olan konuşması Rihanna’dan alıntı mı? Sözleri neredeyse aynı
Sosyete Bu Olayı KonuşuyorSosyete Bu Olayı Konuşuyor
Çiçek Taksi’nin güzel polisi Gül Gölge’nin son haline bir bakın!Çiçek Taksi’nin güzel polisi Gül Gölge’nin son haline bir bakın!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOKİ KURA TAKVİMİ (9-11 Aralık) || TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi ilde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yapımcısı açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP, asgari ücret teklifini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Xiaomi ilk masaüstü PC’si Mi Mini’yi gösterdi: Çinlilerin kimden ilham aldığı belli oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Cansu Nur Çufalı bu sefer de eşini dövdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti! Asgari ücrette 4 seçenek masada…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ALES sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !