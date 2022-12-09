Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede…

Dijital yayın platformu Netflix’te haftanın en çok izlenen yapımları açıklandı. Listeye sadece 2 Türk yapımı dizi girebildi.
Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 28 Kasım-4 Aralık haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…
10. Noel Günlüğü
9. Aksiyon Adamı
8. Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti
7. Lady Chatterley’in Sevgilisi
6. Hayaller Diyarı
5. Mürit
4. Keskin Nişancı: Suikastçının Sonu
3. Benim Adım İntikam
2. Yüzücüler
1. Esrarengiz Canavar (Troll)
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen diziler…
10. Warrior Nun (2. Sezon)
9. Erşan Kuneri (1. Sezon)
8. DAHMER – Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi
7. Kan, Seks ve Krallık (1. Sezon)
6. Rick and Morty (6. Sezon)
5. The Crown (5. Sezon)
4. Elite (6. Sezon)
3. Sıcak Kafa (1. Sezon)
2. 1899 (1. Sezon)
1. Wednesday (1. Sezon)