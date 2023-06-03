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Neslihan Atagül, boşanma iddiasına son noktayı koydu

Neslihan Atagül, boşanma iddiasına son noktayı koydu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Haziran 2023 - 13:51
Eşi Kadir Doğulu’nun kadınlarla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, derin sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle adından söz ettirdi. İddialı elbisesiyle katıldığı davette dans eden Atagül, basın mensuplarının ısrarlı sorularının ardından eşiyle mutlu olduğunu evliliklerinin devam ettiğini söyledi.

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10 sene önce dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 7 yıldır da evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ihanet iddiasıyla gündeme geldi. Eşinin gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri çıkan Neslihan Atagül, dün akşam bir ekinliğe katıldı. Atagül, iddialı kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

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SIRT DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Mavi derin sırt dekolteli iç çamaşırsız bir mini elbise tercih eden Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İddialı tercihiyle konuşulan Atagül, davette yaptığı dansla da dikkatleri üzerine çekti.

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Davette Gazete Magazin’in de sorularını yanıtlayan Atagül, çıkan ihanet haberleriyle ilgili, “Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde” dedi.

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