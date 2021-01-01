NEFRET KİN VE ÖFKE DOLUYUM!

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Konuya nereden nasıl başlayacağım bilmiyorum, tek bildiğim şey artık bu iğrençliklere dayanamamam. Küçücük bedenlerin yaşadıklarına, öz annenin para karşılığı çocuklarını satmasına NEFRET, KİN VE ÖFKE DOLUYUM!.

Elmalı’da olan istismar olayını herkes biliyordur, bilmeyenler için bastıra bastıra tekrar anlatmak istiyorum, 6 ve 9 yaşındaki bir erkek bir kız çocuğu öz annesi, dayısı, anneannesi, dayısı , üvey babası ve üvey babasının arkadaşı tarafından istismar ediliyorlar. Bu istismarı çocuklar yaptıkları resimlerle anlatıyorlar. Çocukların yaptıkları resim aşağıda paylaştığım resim olmamalı, işte bu yüzden NEFRET, KİN VE ÖFKE DOLUYUM.

Babaannesinin şikayeti üzerine, çocuklar doktorlar tarafından inceleniyor, istismar edildikleri raporlanıyor. Çocuklar doktor eşliğinde yaşadıklarını anlatıyorlar ama görülen mahkeme de bu iğrençliği yapanlar tahliye edildi. Aklım almıyor çocuklarına bu iğrençliği yapan kişileri nasıl tahliye edersiniz? Bu kişileri tahliye eden akıllara da NEFRET, KİN VE ÖFKE DOLUYUM.

Kız çocuğun yazdığı mektupta , annesinin parayla onları sattığını söylüyor. Ayrıca yazdığı yazı da ‘en çok beni seçiyorlar’ diye bir kelime kullanıyor. Bu çocuklara bunları yaşattığınız için, bu çocukların hayallerini çaldığınız için NEFRET, KİN VE ÖFKE DOLUYUM.

Yer Yarılsa Yerin Dibine Girsek!

Böyle haberleri duyunca nefesim kesiliyor artık dayanamıyorum. Hak , hukuk nerede adaleti sosyal medyadan mı sağlayacağız? Bu davayı gören mahkeme gerçekten hangi akla hizmet bunları serbest bırakabiliyor. Kadın cinayeti, tecavüz, çocuk istismarı artarak devam ediyor, yok mu bunu engelleyecek bir yasa? Ses çıkartın, kimse sessiz kalmasın, buna sessiz tepkisiz kalan herkes o iğrenç insanlar kadar suçlu. Siz de haykırın YETER diye.Susmayın artık! Taş taş üstünde kalmamalıydı bu iğrenç olaylar üzerine.

İstanbul Sözleşmesi Önemli

İşte bu yüzden İstanbul Sözleşmesi Önemli, hemen uygulanmaya alınmalı, taciz, tecavüz, şiddet ve istismar edenler en ağır cezalara çarptırılmalı. İstanbul sözleşmesi seni eşcinsel yapmaz. İstanbul sözleşmesi ailenin değerlerini yok saymaz. İstanbul sözleşmesi Eşini, kızını, ablanı , anneni, çocuğunu hatta seni korur. Bu hatadan bir an önce dönün. Nefes alalım artık.

İnsanlar size sesleniyorum, eğer biraz vicdanınız varsa bu duruma ses çıkarın!. Sessiz kalmayın, bu ülkede lgbti+ insanlardan korkacağınıza bu iğrençliği yapan yaratıklardan korkun. Müslüman ülkede olmaz diyerek GS’li futbolcuyu linç edeceğinize bu duruma ses çıkarın. Artık insanların kendi hür iradesiyle birini sevmesine değil, küçük çocukların istismar edilmesine ses çıkarın. Çocuklarını para karşılığı satan anneye ses çıkarın, istismar edildikleri apaçık ortada olmasına rağmen suçluları serbest bırakan hakime ses çıkarın. Tecavüzcülere ses çıkarın, çocuk istismarcılarına ses çıkarın, kadınlara, çocuklara şiddet uygulayanlara ses çıkarın! Köpeğe, kediye, horoza, eşeğe tecavüz edenlere ses çıkarın. Eğer bunlara ses çıkarmıyorsanız size de NEFRET, KİN VE ÖFKE DOLUYUM!