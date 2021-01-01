Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı TVNET canlı yayınında, CHP’nin HDP’ye diyet ödemek için DİYAYDER isimli PKK irtibatlı dernek referansıyla İBB’de yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını iddia etmişti. Şener’in, ülke gündemine düşen söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece ‘yardım kartı’ kısmını ispat etmesini istedi.

Bu gelişme üzerine Nedim Şener, Twitter hesabından iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak “Dün akşam ispat istiyordun, verdim. Sorular sordum cevap yok. Eh alırım artık istifanı Murat:)))” ifadelerini kullanarak Murat Ongun’u etiketledi.

İşte o paylaşım…

İKİLİ ARASINDAKİ TARTIŞMA CANLI YAYINA TAŞINDI

İkili arasındaki tartışma Twitter’la sınırlı kalmadı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için dün Nedim Şener’in konuk olduğu Haber Global yayınına bağlandı. Ongun, Şener’in gündeme taşıdığı iddianamenin henüz kabul edilmediğini ve gizli bir belge olduğunu söyledi. Şener kendisinin belgeyi gazetecilerden tahsis ettiğini, eski bir gazeteci olarak Ongun’un içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ifade etti.

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB’ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun’un İBB’den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, “Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım.” dedi.

Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, “Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, ‘İBB Çalışıyor’ isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu’na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama.” diye konuştu.

Tartışmanın bir bölümünde ise Ongun, Nedim Şener’in terörle iltisaklı olduğunu iddia ettiği kişinin de ‘AK Parti üyesi olduğunu’ beyan ettiğini söyledi. Ongun, söz konusu iddiasının ardından Şener’e, “AKP mi terör örgütü ile ilişkili şimdi? Onu mu demek istiyorsun?” diye sordu.

İkili bir süre daha tartışmalarını sürdürdü.