Necla Uygur’un Cenazesinde İpek Tanrıyar’ın Kıyafeti Olay Oldu! Sosyal Medyada Tepki Çekti

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi, oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uygur için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından ailesi, yakınları ve çok sayıda sanatçı, Necla Uygur’a son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya geldi. Teşvikiye Camisi’nde gerçekleştirilen törene tiyatro, sinema ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Cenazede yaşanan hüzünlü anların yanı sıra, törene katılan isimlerden İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihi de gündeme geldi. Tanrıyar’ın cenazede giydiği kıyafet, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

İPEK TANRIYAR’IN KIYAFETİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar’ın giyim tercihi, tören sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündeme taşındı. Tanrıyar’ın başörtüsüyle birlikte göğüs dekolteli bir kıyafet giymesi, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Cenaze törenlerinin taşıdığı anlam ve bu tür etkinliklerde tercih edilen kıyafetler üzerinden başlayan tartışmada, Tanrıyar’ın görünümü öne çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, cenazenin atmosferine uygun bir kıyafet tercih edilmesi gerektiğini savunurken, bazı yorumlarda ise başörtüsüyle dekolteli kıyafetin bir arada kullanılmasına tepki gösterildi.

Tanrıyar’ın kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlar kısa sürede gündem olurken, tartışma sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihi hakkında yapılan yorumlarda, özellikle cenaze töreninde giyilen kıyafetin uygunluğu üzerinde duruldu. Bazı kullanıcılar, törende daha sade ve kapalı bir kıyafet tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eleştirel yorumlarda, Tanrıyar’ın başörtüsü kullanmasına rağmen göğüs dekolteli bir kıyafet giymesine yönelik ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar ise cenazeye katılan kişilerin kıyafetlerinin, törenin manevi atmosferiyle uyumlu olması gerektiğini savundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında şu ifadeler öne çıktı:

“Başını kapatmış ama döşünü açmış.”

“Cenazeye de saygı kalmamış.”

“Abla dümdüz tişört giyip başın açık gelseydin olmaz mıydı ya?”

“Başını kapatmasa dikkat çekmeyecek.”

Söz konusu yorumlar, Tanrıyar’ın kıyafet tercihinin sosyal medyada neden tartışıldığını ortaya koyarken, konu farklı kullanıcılar arasında da gündem oldu.

NECLA UYGUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tartışmaların odağına yerleşen kıyafet konusu bir yana, Necla Uygur’un cenaze töreni sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un eşi olan Necla Uygur, Süheyl ve Behzat Uygur’un annesiydi.

89 yaşında hayatını kaybeden Uygur için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen törene ailesi, dostları ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Sevenleri, Uygur’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin yaşadığı kayıp, sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Cenaze töreni sırasında yaşanan duygusal anlar ve sanatçıların katılımı dikkat çekerken, İpek Tanrıyar’ın kıyafeti üzerinden başlayan sosyal medya tartışması da haber gündeminde yer aldı.

İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihiyle ilgili eleştiriler sosyal medyada yapılan yorumlara dayanırken, konu kullanıcılar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.