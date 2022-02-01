Ne yapılsaydı eleştirirdim!

Geçen hafta “Beyaz Atlı Prens” başlıklı bi yorum yazdım.

Bazı arkadaşlarım aynı fikirde olmadıklarını belirten mesajlar yolladı.Bazıları “o tarafta mısın, bu tarafta mısın” diye yazmış! Herkesin fikrine saygılıyım.Herkes tek şekilde düşünse dünya çok sıkıcı bi’yer olurdu.Zaten tam da bu yüzden tüm dünya bi açık hava tımarhanesinde yaşıyoruz.

Sonra, acaba o yazıda bana katılmayanların görüp de benim fark edemediğim ne diye kafa yorarken…ne yapılsa o yazıyı o şekilde yazmazdım diyerek bazı notlar aldım…bu notları paylaşacağım.

Mesela;

1)Manhattan’daki Türkevi’nin ve Külliye’nin tapusunu kendi üzerine yapsaydı.

2) Vizyon aramaya Amerika’ya gitseydi.

3) Amerika’da gazetecileri ekip, 8 saat ortadan kaybolsaydı.

4) Türkevi’nin önünde…aslanlar gibi içeri girip,krallar gibi karşılanabilecekken, caddenin karşısında,okuldan kaçmış öğrenci gibi video çekseydi.

5) Para bulmak için Londra’daki gri adamlara gitseydi…daha kötüsü; para bulmaya gittiği ülkenin dünyada gri listede olduğunu basın toplantısındaki gazetecilerden öğrenseydi.

6) Devlet adamı ağırlığından yoksun…hafiye gibi..sizi bu sokakta yakalayacağım deseydi.

7) Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün anma töreninde dans etme cürretinde bulunan kendini bilmezlere haddini bildirmeseydi.

8) TSK’ya iftira atanlara barış elçisi muamelesi yapsaydı.

9) Ülkenin başına kötü bi’sey gelsede,bana sloganlı demeçler verebilecek ortam oluşsa diye düşünseydi.

Daha fazlasını yazabilirim ama anladınız siz onu:)

Beni yöneteceğini iddia eden kişi yukarıda yazdıklarımı yapsa..sadece eleştirmekle kalmayıp terbiye sınırlarını bile zorlardım.

Yorumlarda en çok şunu okudum; o taraftan mısın?

Ben bi’şey mi kaçırdım anlamadım!!! Benim bildiğim bir taraf var..o da bizim taraf..yani TC tarafı…TC tarafında olmanın karşılığı yandaşlıksa, gururla söyleyebilirimki…TC yandaşıyım! O taraf -bu taraf kafası nasıl bi kafa benim anlayabileceğim bi’şey diil. Hepimiz bir fidanın güller açan dalıyken bu nasıl mümkün olabilir.