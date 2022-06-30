Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

NATO’dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması

NATO’dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
0 views
30 Haziran 2022 - 16:54

Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna tahılının Karadeniz’den çıkarılmasında Türkiye’nin çok önemli bir rol oynadığını vurguladı, Ankara ve Atina’nın anlaşmayı kolaylaştırmak için çalıştığını söyledi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de toplanan tarihi NATO Zirvesi’nin son gününde açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya lideri Vladimir Putin’e Ukrayna’daki savaşı derhal durdurma çağrısını yineledi.

Türkiye’nin vetoyu kaldırmasıyla ittifak üyeliği için yolları açılan İsveç ve Finlandiya’da değinen Stoltenberg, iki İskandinav ülkesinin de NATO’ya katılma hakkına sahip olduğunu ancak her ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarının gelecek hafta Salı günü resmi başvuru imzalarını atacaklarını söyledi.

Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın Ukrayna tahılının Karadeniz’den çıkarılmasını sağlayacak anlaşmayı kolaylaştırmak için çalıştığını aktardı. NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Rus blokajı altındaki tahılların çıkarılmasında çok önemli bir rol oynadığını da vurguladı.

İSPANYA’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Türkiye’ye teşekkür etti, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını zirvenin en büyük sonuçlarından biri olarak niteledi. Sanchez, “Yapıcı tutumundan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederim” dedi.

MACRON: RUSYA KAZANMAMALI

Zirve sonunda kameraların karşısına geçen bir diğer lider, Fransa Devlet Başkanı lideri Emmanuel Macron’du. Ukrayna’ya kısa süre içinde altı Cesar silahı daha göndereceklerini duyuran Macron, “Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna’daki Rusya kazanmamalı” dedi.

Fransız lider Macron, Finlandiya ve İsveç’in üyelik kararıyla NATO’nun Rusya lideri Putin’e stratejisinin yanlış olduğunu gösteren açık bir uyarı verdiğini söyledi. Macron’a göre, iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılımı Putin’in kendi çıkarlarına darbe vurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin’den NATO başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç’e tehditPutin’den NATO başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç’e tehdit
İsveç Başbakanı Andersson: PKK, bir terör örgütü olarak kabul ediliyorİsveç Başbakanı Andersson: PKK, bir terör örgütü olarak kabul ediliyor
Rusya’dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı… Kırmızı çizgisini açıkladıRusya’dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı… Kırmızı çizgisini açıkladı
Ukrayna’dan flaş iddia… Putin’in kalan ömrünü açıkladılarUkrayna’dan flaş iddia… Putin’in kalan ömrünü açıkladılar
Ukrayna savaşında flaş gelişme… Rusya dünyaya duyurdu: Çember kapandı!Ukrayna savaşında flaş gelişme… Rusya dünyaya duyurdu: Çember kapandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NATO’dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dikkat çeken Türkiye analizi! ‘NATO için temel taş’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok tehdit altında olanlar belli oldu! İşte maymun çiçeği virüsünde yüksek risk grupları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın’la son görüşmesini anlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok izlenen diziyi gören inanamadı! Reytingleri altüst etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte AKP ve CHP’nin en başarılı 10 belediye başkanı! SONAR araştırma açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Efsane isim Cüneyt Arkın’a son veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ, Cüneyt Arkın’ın Cenaze Namazına Katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murda&Hadise: Merakla Beklenen Şarkı 1 Temmuz Cuma günü yayımlandı! ‘İmdat’ dediği anda sevdiğinin yanında belirenlerin marşı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AJDA PEKKAN İBRAHİM TATLISES GÜNAY HABER BODRUM’DA İMPARATOR VE ÇEŞME’DE SUPER STAR’DAN BÜYÜK AÇILIŞ!
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Perşembe günü (30 Haziran) hava nasıl olacak?Haziran 30, 2022-10:22 am
Malatya’da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesiHaziran 30, 2022-10:20 am
LGS sınav sonuçları açıklandı… Sonuçlar: meb.gov.tr’deHaziran 30, 2022-10:01 am
Kiracıya ihtar yağıyorHaziran 29, 2022-10:58 am
Son dakika… En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyorHaziran 29, 2022-10:51 am
Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı… İşte yeni asgari ücretle değişecekler…Haziran 29, 2022-10:28 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesiHaziran 29, 2022-10:10 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !