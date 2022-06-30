NATO’dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması

Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna tahılının Karadeniz’den çıkarılmasında Türkiye’nin çok önemli bir rol oynadığını vurguladı, Ankara ve Atina’nın anlaşmayı kolaylaştırmak için çalıştığını söyledi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de toplanan tarihi NATO Zirvesi’nin son gününde açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya lideri Vladimir Putin’e Ukrayna’daki savaşı derhal durdurma çağrısını yineledi.

Türkiye’nin vetoyu kaldırmasıyla ittifak üyeliği için yolları açılan İsveç ve Finlandiya’da değinen Stoltenberg, iki İskandinav ülkesinin de NATO’ya katılma hakkına sahip olduğunu ancak her ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarının gelecek hafta Salı günü resmi başvuru imzalarını atacaklarını söyledi.

Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın Ukrayna tahılının Karadeniz’den çıkarılmasını sağlayacak anlaşmayı kolaylaştırmak için çalıştığını aktardı. NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Rus blokajı altındaki tahılların çıkarılmasında çok önemli bir rol oynadığını da vurguladı.

İSPANYA’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Türkiye’ye teşekkür etti, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını zirvenin en büyük sonuçlarından biri olarak niteledi. Sanchez, “Yapıcı tutumundan dolayı Türkiye’ye teşekkür ederim” dedi.

MACRON: RUSYA KAZANMAMALI

Zirve sonunda kameraların karşısına geçen bir diğer lider, Fransa Devlet Başkanı lideri Emmanuel Macron’du. Ukrayna’ya kısa süre içinde altı Cesar silahı daha göndereceklerini duyuran Macron, “Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna’daki Rusya kazanmamalı” dedi.

Fransız lider Macron, Finlandiya ve İsveç’in üyelik kararıyla NATO’nun Rusya lideri Putin’e stratejisinin yanlış olduğunu gösteren açık bir uyarı verdiğini söyledi. Macron’a göre, iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılımı Putin’in kendi çıkarlarına darbe vurdu.