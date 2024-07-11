NATO’dan dikkat çeken Türkiye kararı!

NATO Sonuç Bildirgesi yayınlandı. NATO Sonuç Bildirgesi’nde, seneye Hollanda’da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye’de yapılacağı duyuruldu.

NATO Sonuç Bildirgesinde; Müttefiklerin Ukrayna’ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

2025’te Hollanda’da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirve Türkiye’de yapılacak. Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

Bildirgede “Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.