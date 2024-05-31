Natalie Portman yeni sevgilisiyle yakalandı

Sinema tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Leon filmindeki Mathilda rolüyle çocuk yaşta şöhrete kavuşan Natalie Portman özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

42 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yaz kendisini aldattığı iddia edilen kocası Benjamin Millepied’den sessiz sedasız boşanmıştı.

İddialara göre; 2 ay önce boşandığı kocası Millepied, Portman’ı 25 yaşında bir kadınla aldatmıştı. Bunun üzerine jet hızıyla boşanma davası açan güzel oyuncu anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Yeni bekar Natalie Portman, önceki gün son zamanların gözde oyuncularından Paul Mescal ile Londra’da bir barın kapısında sigara içerken görüntülendi.

Geçen yıl Variety dergisi için birbirleriyle röportaj yaparken tanışan ikilinin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süre barın kapısından sohbet eden ikilinin keyifli hali objektiflere böyle yansıdı.

28 yaşındaki Mescal’in yakın çevresine, Natalie’ye olan hayranlığını dile getirdiği ve onun yanında kendini çok mutlu hissettiğini söylediği iddia edildi.

Siyah Kuğu filminin çekimlerinde tanışan Millepied ve Portman ise 2010 yılında nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti. İkilinin Aleph ve Amalia adında iki çocuğu var.