NASIL GÜÇLÜ BİR AURAYA SAHİP OLURUZ ?

Evrende nesneler iki türden var edilmiştir: Bu türlerin şekil almış hali madde olarak isimlendirilirken, şekil almamış olan hali enerji olarak isimlendirilir. İnsan, madde boyutunda kendisini cilt tabakasıyla koruyabilirken, manyetik boyutta nazar, mikroplar, kıskançlık gibi negatif enerjilere karşı korunması gereklidir. İnsan bedenini koruyan bu manyetik enerji boyutuna aura denir. Auramız bizi her türlü negatif enerjilerden korurken, aynı zamanda yaşam enerjimizi de şekillendiren manyetik bir koruma kalkanıdır.

Güçlü bir auraya sahip olan insanlar, kolay kolay hasta olmazlar, negatif olaylar karşısında yargısızdırlar ve olumlu tutum sergilerler. Enerjinin akış halinde olduğunu bilirler, kabul ederler ve serbest bırakırlar. Dışarıdan gelen kötü enerjilere karşı adeta güçlü bir koruma kalkanına sahiptirler, frekansları yüksek olduğu için negatif enerjilere karşı güçlü bir savunma mekanizması geliştirmişlerdir.

Aurası güçlü olan insanların hisleri de oldukça güçlüdür; söyledikleri ve hissettikleri her şey çoğu zaman gerçektir. Telepatik yetenekleri oldukça gelişmiştir, diğer insanların enerjilerini ve düşüncelerini kolaylıkla okuyabilirler. Titreşim frekansı yüksek olan insanlar çekicidir, güçlü bir auraya sahip olan insanlara daha kolay aşık olursunuz. Genellikle girdikleri her ortam kalabalıklaşır; adeta bolluk ve bereket mıknatısı gibi bulundukları her yere bereket enerjisini çekerler.

Güçlü bir auraya sahip olmak için meditasyon, spor gibi kendimizle baş başa kalabileceğimiz zamanlar yaratmalıyız. Doğa ile bağ kurmalı, örneğin doğada vakit geçirirken bir ağaca sarılmalıyız. Hayvanlarla ve bebeklerle vakit geçirmek, duş almak , gün batımını izlemek güçlü topraklama yöntemlerinden biridir. Dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler, yediğimiz yiyecekler hatta etrafımızda bulunan renkler ve insanlar güçlü bir aura için frekansımıza etki edecek titreşimlerden bazılarıdır. Auramız güçlendikçe pozitif insanlar ve olaylar da etrafımıza kolaylıkla çekilir. Güçlü bir auraya sahip olan insanlar, titreşimi yüksek olduğu için yüksek titreşimli enerjileri de kolaylıkla hayatlarına çekerler.