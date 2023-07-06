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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre…

NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Temmuz 2023 - 10:04

NASA tarafından yapılan araştırma yeniden gündem oldu. Araştırma kapsamında dünyanın sonunun nasıl ve ne zaman geleceğine ilişkin detaylara yer verildi.

NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 1

Dünyanın sonunun nasıl geleceği herkes tarafından merak ediliyor. NASA’nın bu konu hakkında daha önceden yaptığı araştırma da yeniden gündem oldu. Peki dünyanın sonu ne zaman gelecek?

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 2

NASA, bir yandan uzayda yaşamın izlerini ararken bir yandan da dünyanın yok olacağı tarihi ve bu yok oluşun nasıl gerçekleşeceğini hesaplamaya çalışıyor.

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 3

Bu konuda araştırma yapan ekip dünyanın sonunun güneşte artan radyasyondan geleceğini açıkladı.

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 4

Bunun ise güneşteki artan radyasyon sebebiyle gerçekleşeceği söyleniyor. Peki bu korkunç son ne zaman gerçekleşecek?

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 5

Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre bunun gerçekleşmesi için önümüzde hâlâ uzun bir zaman var.

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 6

Araştırmada oluşturulan modellemelere göre günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021’i gösterdiğinde dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 7

YERKÜRE OKSİJENLEŞİYOR

Çalışma sonucunu gösteren makaleye göre aslında bu süreç günümüzde de yaşanmaya devam ediyor.

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 8

Her gün güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor.

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NASA dünyanın sonu için tarih verdi! Oluşturulan modellemelere göre… - Sayfa 9

Ancak bu süreç o kadar yavaş ilerliyor ki gündelik hayatımızda bu etkiyi hissetmiyoruz.

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