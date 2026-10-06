Naci Görür’den Kritik Uyarı! O İli İşaret Etti: “Risk Altında”

Adana ve Osmaniye’de peş peşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Görür, sarsıntıların Savrun Fay zonuyla ilişkili olduğunu belirterek 2023 depremlerinin ardından bölgede yaşanan fay hareketliliğine dikkat çekti.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle Adana’ya yönelik uyarıda bulunarak, “Adana risk altında, dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Adana ve Osmaniye’de peş peşe depremler

Bölgede meydana gelen sarsıntılar özellikle Adana’nın Saimbeyli ilçesi ve Osmaniye çevresinde hissedildi. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle bölge sakinleri kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Sarsıntıların ardından gözler bölgedeki fay hatlarına ve olası artçı hareketlere çevrildi.

AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Saimbeyli’de meydana gelen deprem sonrasında bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının kesin olarak belirlenebilmesi için ayrıntılı sismolojik incelemeler ile saha çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi.

Bölgenin geçmiş deprem aktivitesine ilişkin verilerin de paylaşıldığı raporda, 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde olan 32 depremin kayıtlara geçtiği aktarıldı. Bu depremler arasında en büyük sarsıntının 5,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Ayrıca 1900 yılı öncesine ait üç tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.

Naci Görür: Savrun Fay zonu etkin

Yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, sarsıntının Savrun Fay zonunda meydana geldiğini belirterek 2023 yılında yaşanan büyük depremlerin bölgedeki faylar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yer bilimci Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı.”

Gözler bölgedeki fay hareketliliğinde

Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların endişesi artarken, uzmanların açıklamaları da yakından takip ediliyor.

AFAD’ın ön değerlendirmesinde depremin kaynağına ilişkin kesin tespit için detaylı çalışmaların gerektiği vurgulanırken, Prof. Dr. Naci Görür ise Savrun Fay zonundaki hareketliliğe dikkat çekti.

Yetkililer ve uzmanlar tarafından yapılacak yeni değerlendirmelerin, bölgede meydana gelen sarsıntıların niteliğinin ve olası artçı hareketlerin daha net anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.