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Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı! “Hükümetimize acil bir öneri” diyerek paylaştı

Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı! “Hükümetimize acil bir öneri” diyerek paylaştı
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28 Mart 2023 - 15:40

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, gözler 7’den büyük bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de “Hükümetimize acil bir öneri” başlığıyla çağrıda bulundu. Naci Görür “Devlet İstanbul’da depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda yaşayanların taşınmasını sağlamalı” dedi.

Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 1

Depreme ilişkin uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 2

Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilişkili sosyal medyadan ‘Hükümetimize acil bir öneri‘ notuyla yazı paylaşan Görür, kritik çağrılarda bulundu.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 3

“VAKTİMİZİN OLDUĞUNU SANMIYORUM”
Hükümete önerilerde bulunan Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Hükümetimize acil bir öneri:

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 4

Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 5

İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90 bin.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 6

Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 7

Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.”

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 8

“RİSKLİ BİNALARDA YAŞAYAN İNSANLARIMIZIN…”
“Onun için devlet İstanbul’da deprem güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına almalı.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 9

Devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 10

İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra belediye ve vatandaşlarla el ele verip, boşaltılan binalar deprem dirençli hale getirmelidir

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 11

Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın can güvenliği her şeyin önündedir.

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 12

Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların talebidir, sevgiyle”

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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 13
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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 14
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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 15
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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı - Sayfa 16

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