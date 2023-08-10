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Müzisyen ve besteci Sixto Rodriguez 81 yaşında hayata veda etti

Müzisyen ve besteci Sixto Rodriguez 81 yaşında hayata veda etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ağustos 2023 - 16:32

81 yaşındaki Detroit doğumlu sanatçının Salı günü hayatını kaybettiği kızı tarafından duyuruldu.

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