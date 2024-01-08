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MUTLU BİR HAYAT VE HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

MUTLU BİR HAYAT VE HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Ebru Karakan
Ebru Karakan( ebru_karakan@haberkonseyi.com )
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08 Ocak 2024 - 13:11

Her sabah uyandığınızda
önceden hazırladığınız bir olumlamayı kendinize okuyun.
Ardından aynada kendinize bakarak “seni seviyorum” deyin.

Gün içinde aklınıza her geldiğinde başınızın tepesinde bir altın ışık hüzmesinden
size enerji aktığını ve bu enerjinin bedeninizi doldurup ardından etrafınıza yayıldığını imgeleyin.
Işığın yayılma alanını genişletebildiğiniz kadar genişletin.
Bunu yaparken gülümseyin.

Zihninizden geçen düşünceleri sürekli kontrol edin.
Gerek kendinizle, gerek başkaları ile ilgili aklınızdan geçen
veya ağzınızdan kaçan herhangi bir olumsuz düşünce ya da cümlede “İPTAL” deyin.

Herhangi birine karşı kırgınlık, korku ya da öfke hissettiğinizde,
O kişinin de bu dünyaya bir deneyim yaşamaya geldiğini ve
her davranışının bu doğrultuda olduğunu anlamaya çalışın.
Her insan sergileyebileceği en iyi davranışı yerine getirebilir.
Bu yüzden ondan başka türlü davranmasını beklemeyin.

Herhangi biri hakkında “Başarısız!”, “Beceriksiz!”, “Tembel!”, “Zaten hiçbir işi beceremez!” gibi düşünceler aklınızda belirdiği an “İPTAL!” deyin.
Çünkü bu düşünceleri siz ne kadar kolay sarf ederseniz,
sizin için de başkaları o kadar kolay sarf edecektir.
Hele hele ağızdan bu tür cümlelerin çıkmasına kesinlikle izin vermeyin!

Dileğinizin öncelikle sizi mutlu edecek bir şekilde gerçekleşmesini istemelisiniz Mesela iş ile ilgili olumlamanız şöyle olabilir.Ben istediğim bir işte çalışıyorum.
İşim beni mutlu ediyor ve ihtiyacım olandan çok daha fazla kazanmamı sağlıyor.
Çalışmak ve bir iş sahibi olmak beni çok mutlu ediyor”
Bu olumlamayı her sabah tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca; ümidinizi kırmayın isteyin.
Bol bol şükredin.

VE …
HER GÜN TEKRARLAYIN

“Yaradan sonsuz sevgi ,sağlık ,bilgelik ve bolluktur.
Ben O’nun yarattığıyım
o halde özgür ,sevgi dolu ,bilge her zaman rehberlik edilen ve sınırsız kaynakları olan varlığım”
Bilinçli olarak düşünülen her düşünce bilinçaltını etkiler ve bu etki , düşüncedeki güç ve arzunun derecesine bağlı olarak eyleme dönüşür.
“ Bu hayatımın dönüm noktası
Geçmişi siliyorum .Gelecek ise seçim yapmamı bekliyor.
İşte bu anda yarınlarıma yön veriyorum.
Geçmişte yaptığım tüm hatalar için kendimi bağışlıyorum.
Geçmişi unutarak yeni bir hayata başlıyorum.
Kendim için yalnızca deneyimlemek istediğim şeyleri seçiyorum
Seçtiklerim sağlık , zenginlik,bolluk,mutluluk,ve başarıdır.
Hayallerimi yapabilirim.Yaradan bana korku değil. Güç Sevgi ve Kusursuz Düşünen Bir RUH bahşetmiştir.”

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