Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü iş adamına şantaj şoku

Modacı ve işadamı Faruk Saraç’ın oğlu Orhun Faruk Saraç şantaj şoku yaşadı. Eski kız arkadaşla beraberken gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolar Orhun Faruk Saraç’ın annesinin telefonuna gönderildi. İşte haberin ayrıntıları…

Ünlü modacı Faruk Saraç’ın oğlu Orhun Faruk Saraç’a, eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaj yapıldı. Saraç, “Maddi kazanç için tehdit ediliyorum” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Olay 6 Mart tarihinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Orhun Faruk Saraç’ın annesi Berna Ökten’e yurtdışı kayıtlı bir numaradan Saraç’ın 2011-2015 yılları arasında birliktelik yaşadığı kız arkadaşı ile yatak odasında çekilen müstehcen video ve fotoğrafları geldi.

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“Nişanlısına gönderirim” tehdidi harekete geçirdi

Sabah’ın haberine göre, gelen fotoğraflarla birlikte şüpheli şahıs “Oğluna söyle bana buradan ulaşsın Berna, aksi takdirde daha fazlasını nişanlısına gönderirim” şeklinde mesaj attı. Gördükleri karşısında şoke olan anne durumu oğluna aktardı.

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Eski kız arkadaşını aradı, suç duyurusunda bulundu

Fotoğrafları gören işadamı ise eski kız arkadaşını arayarak fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Kız arkadaşı aynı fotoğrafların kendisine de geldiğini aynı zamanda tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Yaşanılan şokun ardından Orhun Faruk Saraç, suç duyurusunda bulundu.

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Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde videoların kimler tarafından çekildiğini tespit edemedikleri ifade edildi. Öte yandan anne Berna Ötken’e tekrar mesaj atan şahıs, videoları yaymaya devam edeceğini söyledi.

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İfşa ilk kez olmamış

Dilekçenin devamında eski kız arkadaşı ile aralarında geçmişte buna benzer olaylar yaşandığı aktarılırken, bir takım sosyal medya hesapları ve öğrenci gruplarında yine müstehcen videoların gezdiğini, eski kız arkadaşının ise şikâyetçi olmadan sadece erişim engeli talebinde bulunduğu belirtildi.

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Eski kız arkadaşının yıllar önce kendisinden şikâyetçi olması üzerine açılan davada ceza aldığını belirten Orhun Faruk Saraç, o dönemde yine aynı şantajı yapan kişilerin kendisinden maddi menfaat elde etmek için çaba sarf ettiğini ve şu an yaşanılan durumun aynı şekilde olduğu anlatıldı. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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