Mustafa Sarıgül’den sürpriz istifa! Partisine dönüş şartını açıkladı

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında ve ailesine yönelik yürütülen soruşturmanın ardından siyasi geleceğine ilişkin kararını açıkladı. Daha önce parti üyeliğini askıya almayı düşündüğünü duyuran Sarıgül, son açıklamasıyla YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Sarıgül, aldığı kararın gerekçesini partisinin soruşturma nedeniyle gündeme gelen tartışmalardan etkilenmesini istememesi olarak açıkladı. Böylece soruşturma süreci devam ederken parti üyeliğini sonlandırma kararı aldı.

Mustafa Sarıgül YENİ Parti’den istifa etti

Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden ayrılacağını ifade etti. Kararının, partisinin söz konusu süreçle ilgili tartışmaların dışında kalmasını sağlamak amacı taşıdığını belirtti.

Partisine geri dönmek için şartını açıkladı

İstifa açıklamasında gelecekteki siyasi yol haritasına da değinen Mustafa Sarıgül, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeniden partisine katılmayı istediğini dile getirdi.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim.”

Mustafa Sarıgül’ün açıklamasıyla birlikte istifa kararının geçici bir ayrılık niteliği taşıdığı ve soruşturmanın sonuçlanmasının ardından partiye dönmeyi hedeflediği belirtildi.