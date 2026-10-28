Mustafa Sarıgül üyeliğini askıya alıyor! YENİ Parti’den ilk açıklama

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle YENİ Parti üyeliğini askıya alacağını açıklamasının ardından partiden konuya ilişkin değerlendirme geldi. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Sarıgül’ün kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Şu an YENİ Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti’den Sarıgül’ün kararıyla ilgili açıklama

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mustafa Sarıgül’ün üyeliğini askıya alma kararına ilişkin konuştu. Emre, Sarıgül’ün bu düşüncesini birkaç gün önce parti yönetimiyle paylaştığını aktardı.

Sarıgül’ün hakkındaki iddialar nedeniyle partinin tartışmaların odağına yerleşmesini istemediğini belirten Emre, bu yaklaşımı anlayışla karşıladıklarını ifade etti. Emre, soruşturmaya ilişkin iddiaların açıklığa kavuşmasının ardından durumun yeniden değerlendirilebileceğini de dile getirdi.

Mustafa Sarıgül üyeliğini neden askıya alacak?

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim 2026’da başlayan soruşturmayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği oluştuğunu savundu. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların gerçekmiş gibi sunulduğunu belirten Sarıgül, söz konusu iddiaları kabul etmediğini açıkladı.

Soruşturma dosyasında gizlilik ve kısıtlama kararı bulunduğunu ifade eden Sarıgül, kişilik haklarına saldıran, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi. Sarıgül, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Sarıgül: İddialar asılsız, hiçbirini kabul etmiyorum

Hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapan Mustafa Sarıgül, suçlamaların asılsız olduğunu savunarak bunların hiçbirini kabul etmediğini söyledi. Sarıgül, konunun hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturma sürecinde kendisi hakkında ayrıcalık talep etmediğini belirten Sarıgül, yalnızca adalet ve hakkaniyet beklediğini ifade etti.

“Adalet ve hakkaniyet bekliyorum”

Mustafa Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partinin yetkili organlarına başvuracağını açıkladı. Bu kararı almasındaki amacın, hakkındaki iddialar nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek olduğunu belirtti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Sarıgül’ün kararını olumlu karşıladıklarını ifade etti. Emre’nin açıklamasıyla birlikte, Sarıgül’ün üyeliğini askıya alma kararının parti tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin ilk açıklama da yapılmış oldu.

Gözler soruşturma sürecinde

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma ve bu süreçte yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Sarıgül iddiaları reddederken, soruşturmanın sonucunun ardından durumun yeniden değerlendirilmesi ihtimali de gündeme geldi.

Öte yandan, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin sürecin nasıl tamamlanacağı ve soruşturmanın hangi yönde ilerleyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmelerin, yetkili makamların açıklamaları ve soruşturma sürecindeki işlemler doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.