Mustafa Sandal’ın son hali şaşırttı! Yeni imajıyla tanınmaz hale geldi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Sandal, İstanbul’da verdiği Harbiye konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine müzik dolu anlar yaşattı.

Ancak gecenin en çok konuşulan detaylarından biri, Mustafa Sandal’ın değişen görünümü oldu. Uzun yıllardır kendine özgü tarzıyla tanınan ünlü şarkıcı, saçlarını kısacık kestirerek yeni bir imajla sahneye çıktı.

Yeni imajı hayranlarını şaşırttı

Saç modelindeki belirgin değişiklikle dikkatleri üzerine çeken Sandal’ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sanatçının alışılmış görünümünden farklı bir tarz tercih etmesi, konserin ardından magazin gündeminde de konuşulan konular arasına girdi.

Sosyal medyada da ilgi gören yeni imaj, Mustafa Sandal’ın hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, sahnedeki enerjisi ve performansıyla da dinleyicilerinden beğeni topladı.

Konser öncesinde röportaj vermedi

Mustafa Sandal’ın Harbiye gecesinde öne çıkan bir diğer detay ise basın mensuplarıyla yaşanan gelişme oldu. Konser öncesinde sanatçıyla röportaj yapmak isteyen gazeteciler, Sandal’a görüşme talebinde bulundu. Ancak ünlü şarkıcı, basın mensuplarının röportaj isteklerini kabul etmedi.

İstanbul’a teşekkür etti

Harbiye konserinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Sandal, İstanbul’da yaşadığı güzel geceye ilişkin duygularını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, paylaşımında, “Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık. Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal’ın yeni imajı ve Harbiye performansı, konser gecesinin ardından magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.