Mustafa Kalaycı’dan Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN AÇLIK SINIRI VURGUSU

2027 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin önerilerini açıklayan Kalaycı, çalışanların geçim şartlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kalaycı, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, büyükşehirlerde çalışanlara kira ve ulaşım desteği verilmesini önerdi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ VE İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına da dikkat çeken Kalaycı, emekli aylıklarının artırılmasını ve prim ödeme gün sayısı ile ödenen prim tutarının esas alınmasını istedi.

Emekli maaşları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, kademeli intibak düzenlemesi yapılmasını önerdi.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 7200’E DÜŞÜRÜLSÜN

Kalaycı’nın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

BAĞ-KUR prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi,

Birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi,

Ev kadınlarına prim desteğiyle emeklilik hakkı tanınması,

Emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi.

PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA ÖNERİSİ

Küçük esnaf ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Kalaycı, prim oranlarında indirim yapılmasını, ihya oranının yeniden değerlendirilmesini ve prim borçlarının uygun koşullarda yapılandırılmasını istedi