Murat Kurum, Hasan Arat’ın soyadını karıştırdı

Yerel seçimler öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adaylığını ilan eden Murat Kurum, İstanbul takımlarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir araya gelen Murat Kurum, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurum, “120 yılı aşkın bir maziye sahip, büyük Beşiktaş taraftarının siyah beyaz aşkını hepimiz çok iyi biliyoruz. Beşiktaşımız bilhassa futbol alanında büyük başarılar kazanmış, ay yıldız bayrağımızı gururlandırmış kulübümüz” ifadelerini kullandı.

Bakanlığı ve genel müdürlüğü döneminde kulüplerin yanında olmaya çalıştığını söyleyen Kurum, “Kıymetli başkanımla yapmş olduğumzu konuşmada, 1 Nisan sabahı Beşiktaş Spor Kulübü’nün tesisleşmesi, altyapı tesislerini güçlü şekilde kurabilmesi ve yeni Sergen Yalçın’lar, Metin-Ali-Feyyaz’ların yetişmesi için İBB olarak elimizi taşın altına koyacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

HASAN ARAT’IN SOYADINI KARIŞTIRDI

Öte yandan, İBB Başkan Adayı Murat Kurum, konuşması sırasında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın soyadını yanlış söyledi.

Kurum, “Ülkemizin en köklü kulüplerinden olan, Beşiktaş Spor Kulübü’ndeyiz. Hasan At başkanım, Hasan başkanımın yönetimiyle çok güzel istişarelerde bulunduk. Kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.