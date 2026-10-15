Murat Karayalçın’dan Siyasette Bomba Hamle! CHP’den Ayrılıp YENİ Parti’ye Katıldı

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) eski Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığı bildirildi. Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden Karayalçın’ın bu adımı, siyasi kulislerde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Karayalçın’dan CHP Sonrası Yeni Parti Hamlesi

Siyaset hayatı boyunca farklı görevlerde bulunan ve sosyal demokrat siyasetin öne çıkan isimlerinden biri olan Murat Karayalçın’ın CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye üye olduğu aktarıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski SHP Genel Başkanı Karayalçın’ın bu kararı, siyasi çevrelerde merak uyandırdı. Karayalçın’ın parti değişikliğinin ardından nasıl bir siyasi çalışma yürüteceği ve yeni partisinde hangi görevleri üstleneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Özgür Özel’i TBMM’de Ziyaret Etmişti

Karayalçın, 18 Ağustos 2026 tarihinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin görüşmenin içeriğine ilişkin sorularını yanıtlayan Karayalçın, “Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demek için geldim” ifadelerini kullanmıştı.

Karayalçın, görüşme sırasında parti tüzüğüne ilişkin bir çalışma yürüttüklerini de dile getirmişti. Bu ziyaret, iki isim arasındaki temas açısından dikkat çekerken, Karayalçın’ın daha sonra YENİ Parti’ye katıldığına ilişkin haberler siyasi gündeme taşındı.

Parti Tüzüğü Çalışması Dikkat Çekmişti

Karayalçın’ın daha önce yaptığı açıklamada parti tüzüğüne yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtmesi de gündeme geldi. Ancak söz konusu çalışmanın kapsamı ve Karayalçın’ın yeni parti yapılanmasında nasıl bir rol üstleneceğine ilişkin ayrıntılar paylaşılan bilgilerde yer almadı.

Siyasi geçmişi ve deneyimiyle tanınan Karayalçın’ın parti değişikliğinin, önümüzdeki dönemde siyasi tartışmalara konu olması bekleniyor.

Karayalçın’ın Yeni Siyasi Dönemi Merak Konusu

Murat Karayalçın’ın CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldığı yönündeki haber, siyaset gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Karayalçın’ın yeni partisindeki konumu, üstleneceği olası görevler ve siyasi çalışmalarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Not: Haberde yer alan parti değişikliği bilgisi, paylaşılan metindeki aktarıma dayanmaktadır. Kesin yayın öncesinde istifa ve üyelik bilgilerinin resmî açıklamalarla doğrulanması önem taşıyor.