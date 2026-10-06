Müjde Ar’dan Televizyonlara Sert Tepki: “İzlenecek İyi Haber de Kalmadı”

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Müjde Ar, uzun süredir uzak durduğu televizyon ekranlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yaz sezonunu Bodrum’da geçirdikten sonra İstanbul’a dönen usta sanatçı, evinin salonundaki televizyonu tamamen kaldırdığını açıkladı. Ar, bu kararının arkasında hem televizyon içeriklerine yönelik düşüncelerinin hem de torunlarıyla ilgili hassasiyetinin bulunduğunu söyledi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Müjde Ar, yıllardır ekranlardan uzak ve daha sakin bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor. Televizyon izleme alışkanlığının bulunmadığını belirten usta oyuncu, bu kez evinde yaptığı değişiklikle gündeme geldi.

Müjde Ar, salonunda bulunan televizyonu kaldırdığını belirterek nedenlerini anlattı.

“İZLENECEK İYİ HABER DE KALMADI”

Televizyon karşısında fazla vakit geçirmediğini ifade eden Müjde Ar, dizi ve program izleme alışkanlığının da olmadığını söyledi.

Usta sanatçı, televizyonu neden salonundan kaldırdığını anlatırken yayın içeriklerine ilişkin eleştirisini de dile getirdi.

Ar, “Televizyonu salondan kaldırdım. Ben dizi dahil hiçbir şey izlemiyordum. Hoş, memlekette izlenecek iyi haber de kalmadı” sözleriyle dikkat çekti.

Müjde Ar’ın bu sözleri, televizyon yayınlarına yönelik kişisel değerlendirmesi olarak gündeme geldi.

TORUNLARI İÇİN DE ÖNLEM ALDI

Müjde Ar’ın televizyonu evinden kaldırmasının tek nedeni ise yayın içerikleri değil. Usta oyuncu, kararında torunlarının da etkili olduğunu belirtti.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren ekran karşısında fazla zaman geçirmesini istemediğini ifade eden Ar, ev ortamında televizyonun dikkat çekici bir unsur olmasını da tercih etmediğini söyledi.

Ünlü sanatçı, bu konudaki düşüncesini “Torunlarımın da oraya gözü kaysın istemedim” sözleriyle anlattı.

Böylece televizyonu salonundan kaldırma kararının hem kendi yaşam tarzıyla hem de ailesine yönelik yaklaşımıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNDÜ

Yaz sezonunu Bodrum’da geçiren Müjde Ar, sonrasında İstanbul’a döndü. Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen ve daha sakin bir hayatı tercih eden sanatçı, gündemini ise farklı bir projeye çevirmiş durumda.

Ar, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ailesi ve özel projeleriyle ilgilenmeye devam ediyor.

ANNesİ AYSEL GÜREL’İN HAYATI BEYAZPERDEYE TAŞINACAK

Müjde Ar’ın üzerinde çalıştığı en önemli projelerden biri ise annesi Aysel Gürel’in hayatını konu alan sinema filmi.

Türk müziğinin unutulmaz söz yazarlarından Aysel Gürel’in yaşamını beyazperdeye aktarmayı planlayan Müjde Ar, filmin senaryo çalışmalarını sürdürüyor.

Ar’ın, annesinin hayatını anlatacak projeye büyük önem verdiği ve hazırlık sürecini titizlikle yürüttüğü belirtiliyor.

EKRANDAN UZAK, SİNEMAYA YAKIN

Yeşilçam’ın en tanınan kadın oyuncularından biri olan Müjde Ar, televizyon ekranlarından uzak durmasına rağmen sinemayla bağını sürdürüyor.

Bir yandan daha sakin bir yaşam tercih eden sanatçı, diğer yandan annesi Aysel Gürel’in hayatını konu alan film projesiyle ilgileniyor.

Televizyonunu salonundan kaldırma kararıyla gündeme gelen Müjde Ar’ın, “İzlenecek iyi haber de kalmadı” sözleri ise sosyal medyada ve magazin gündeminde dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.