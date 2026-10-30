Müjde Ar sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın hayat arkadaşına sahip çıktı

Usta oyuncu Müjde Ar, Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural’a destek veren Ar, Kural’ın maruz kaldığı iddiaları ve haberleri “ağır psikolojik saldırı” olarak değerlendirdi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar, yaklaşık 50 yıllık dostu Kadir İnanır’ın vefatının ardından sessizliğini bozdu. Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın ilişkisini yakından tanıdığını belirten Ar, son dönemde miras üzerinden yaşanan tartışmalarda Kural’ın yanında olduğunu açıkladı.

“Kadına şiddet sarmalının içine düşürüldü”

Jülide Kural’ın maruz kaldığı iddia ve haberleri eleştiren Müjde Ar, yaşananların psikolojik saldırı boyutuna ulaştığını savundu.

Ar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Jülide Kural korkunç bir şekilde kadına şiddet sarmalının içine düşürüldü. Kadınlar olarak onun daha fazla incinmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Kadir İnanır ile 50 yıllık dostluk

Kadir İnanır’ın vefatının ardından konuşan Müjde Ar, hem sanatçı hem de bir kadın olarak bu konuda sessiz kalmak istemediğini belirtti.

Ar, “Öncelikle Kadir İnanır’ın manevi hatırasına duyduğum saygı, ardından bir kadın ve sanatçı olarak sessiz kalmanın vicdanımı yaralayacağı düşüncesiyle Jülide Kural’ın yanında olduğumu belirtmek isterim” dedi.

“Aşklarına bizzat tanıklık ettim”

Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın 20 yılı aşkın süren birlikteliğini yakından bildiğini ifade eden Müjde Ar, ikilinin sevgisine ve birbirlerine bağlılığına tanıklık ettiğini söyledi.

Ar, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Sevgilerine, güvenlerine ve birbirlerine bağlılıklarına bizzat tanıklık ettiğim 20 yılı aşkın hayat arkadaşlığının, Levent İnanır’ın şahsi hırsları üzerinden tartışmaya açılması kabul edilebilir bir husus değildir.”

“Kadir İnanır’ın manevi mirasına saygısızlık”

Yaşanan tartışmaların Kadir İnanır’ın hatırasına saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini savunan Ar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dayısının hatırasının önüne koymasının, Kadir İnanır’ın manevi mirasına karşı ağır bir saygısızlık olduğu düşüncesindeyim.”

Müjde Ar, açıklamasının sonunda Jülide Kural’a desteğini yineleyerek, “Jülide Kural, bütün kadınlara emanettir” ifadelerini kullandı.