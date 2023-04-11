Muharrem İnce’den Millet İttifakı isyanı! ‘Davet edilmedik, yok sayıldık…’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak için bir görüşmeleri olmadığı söylerken, “Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, yok sayıldık” dedi.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan İnce, “29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı” diye konuştu.
CHP listelerini eleştiren İnce, Meclis’te “iki tane AKP olacağını” savunurken, “Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda ‘evet’ oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak” diye sordu.