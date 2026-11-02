Muhammed Salah İçin Kritik Zirve! Mısır Futbol Federasyonu Harekete Geçti

Trabzonspor forması giyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlık, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. İki isim arasındaki fikir ayrılığını çözmek isteyen Mısır Futbol Federasyonu’nun devreye girdiği ve Salah ile görüşmek üzere Trabzon’a resmi bir heyet göndermeyi planladığı belirtildi.

Mısırlı medya profesörü Dr. Muhammed Tharwat’ın aktardığı bilgilere göre, federasyon yönetimi yaşanan krizin büyümesini önlemek için harekete geçti. Federasyon Başkanı Hani Abu Rida ile yönetici Mustafa Azzam’ın da süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

Krizin nedeni taktiksel tercihler

Muhammed Salah ile teknik direktör Hossam Hassan arasındaki anlaşmazlığın, milli takımın son karşılaşmalarında alınan taktiksel kararlarla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Özellikle Angola maçında Salah’ın karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyundan çıkarılması, iki isim arasındaki gerilimi artıran gelişmelerden biri olarak gösterildi. Güney Sudan karşılaşmasında da benzer oyuncu değişikliği tercihlerinin tartışmalara yol açtığı aktarıldı.

Mısır’dan Trabzon’a resmi ziyaret planı

Mısır Futbol Federasyonu’nun, yaşanan anlaşmazlığı doğrudan görüşerek çözmek amacıyla Trabzon’a bir heyet göndermeyi planladığı belirtildi. Federasyon Başkanı Hani Abu Rida ve yönetici Mustafa Azzam’ın öncülük ettiği süreç kapsamında Salah ile bir araya gelinmesi bekleniyor.

Görüşmenin, yıldız futbolcunun milli takımdaki rolü ve teknik heyetle yaşadığı fikir ayrılıklarının ele alınması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Salah’ın milli takımdaki rolü tartışılıyor

Dr. Muhammed Tharwat, Muhammed Salah’ın maçların sonucuna doğrudan etki edebilecek önemli bir futbolcu olduğunu belirterek teknik heyetin yıldız oyuncudan daha fazla yararlanması gerektiğini savundu.

Mısır Futbol Federasyonu’nun Trabzon’da gerçekleştirmeyi planladığı görüşmenin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Gözler, yapılması beklenen temaslardan çıkacak karara çevrildi.