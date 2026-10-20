Muğla’da Gündem Yaratan Operasyon! Milas Belediyesi’nde Polis Araması

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Milas Belediyesi’nde Polis Ekipleri Arama Yaptı

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyon kapsamında polis ekipleri Milas Belediyesi binasında arama başlattı. Belediye çevresinde çevik kuvvet ekipleri görevlendirilirken, binadaki bazı birimlerde incelemeler yapıldı.

Aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere Yöneltilen Suçlamalar Açıklandı

Soruşturma kapsamında şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Sahte İhale Evrakları İddiası

Operasyonun, sahte ihale evrakları ve belediyeye başvuruda bulunan şirketlere usulsüz şekilde iş deneyim belgesi düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 34 farklı şirket üzerinden 35 sahte ihale evrakı ve 33 iş deneyim belgesi düzenlendiğinin tespit edildiği iddia edildi.

Söz konusu şirketlerin IBAN numaraları, vergi kimlik numaraları ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümlerindeki çalışan sayıları ile maaş bilgilerinin benzerlik gösterdiği de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.

Operasyona ilişkin resmî açıklama beklenirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar yargı süreci sonunda kesinlik kazanacak.