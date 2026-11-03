Muğla Açıklarında 5.1 Büyüklüğünde Deprem! AFAD Duyurdu

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saatini ve derinliğini kamuoyuyla paylaştı. Sarsıntının yerin 9,07 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler yakından takip edilirken, bu kez Muğla’dan sarsıntı haberi geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 19.49’da meydana geldi

AFAD’ın açıklamasına göre deprem, saat 19.49’da kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak ölçülürken, derinliğinin ise 9,07 kilometre olduğu açıklandı.

Depremin merkez üssünün Datça ilçesine 253,19 kilometre uzaklıkta bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Sarsıntının açık denizde meydana gelmesi nedeniyle bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Kandilli Rasathanesi’nin ölçümü farklı oldu

Depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli, aynı sarsıntının büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan büyüklük değerleri arasındaki farklılık dikkat çekerken, depremle ilgili resmi veriler takip ediliyor.

Muğla ve çevresinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıya ilişkin gelişmeleri merakla izlerken, yetkili kurumlardan yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.