Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi!

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla yıllardır ekranlarda boy gösteren ünlü gazeteci Müge Anlı, sürpriz bir kararla Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Yakın dostlarının katıldığı bir kına gecesi bile yapan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

Akşam Gazetesi’nin haberine göre Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, önceki akşam evlendi.

Anlı’nın yakın arkadaşlarından Zuhal Topal da düğüne katıldı.

Zuhal Topal, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Topal aralarında Müge Anlı’nın yakın arkadaşları Esra Harmanda ve Oylum Seçin’in de yer aldığı paylaşımında, “Çok özel biri ve bizim için çok özel bir geceydi” ifadelerini kullandı.