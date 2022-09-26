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Müge Anlı bu sözlerle isyan etti! “Elimdeki fotoğrafı yayınlasam ülke ayağa kalkar”

Müge Anlı bu sözlerle isyan etti! “Elimdeki fotoğrafı yayınlasam ülke ayağa kalkar”
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26 Eylül 2022 - 14:15

Müge Anlı, 14 yaşındaki torunlarının kendisinden 10 yaş büyük bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia eden Dede Şemsettin Arslan ve eşini konuk etti. Sibel adlı kadının torununu alıkoyduğunu söyleyen Şemsettin Bey genç kadından şikayetçi olduklarını vurguladı. Müge Anlı küçük kızı 36 gün sonra buldu, fakat Sibel hanım serbest bırakıldı. Anlı, “Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için hangi koşulların olması gerekiyor” dedi.

Müge Anlı 10. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki torunlarını arayan Dede Şemsettin Arslan ve eşini ağırladı. Müge Anlı, Şemsettin Arslan’ın torunun Sibel Hanım tarafından alıkonulduğunu söyledi. Şüpheli şahısla ayrı eve çıktığı ortaya çıkan küçük kıza ilişkin açıklamada bulunan Dede Şemsettin Arslan Sibel hanımdan şikayetçi olduklarını vurguladı. Müge Anlı 36 gündür kayıp olan küçük kızı buldu.

Küçük kız 2 gün devlet himayesi altına alındı. Süreç sona erdiğinde kızın isteği üzerine ailesine teslim edileceği aktarılırken konuya ilişkin yapılan açıklamada Dede Şemsettin Arslan ve eşinin kızlarına kavuştukları belirtildi.

“BU ÇOCUK BAŞTAN SONA İSTİSMAR EDİLMİŞ”
Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu çocuğumuzu alıkoyan 2 çocuk annesi kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş. Babaanne ve dede torunları bulunduğu için mutlular. Ama o kıza bunu yapan kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum.”

“ELİMDEKİ FOTOĞRAFLARI YAYINLASAYDIM ÜLKE AYAĞA KALKARDI”
Elinde fotoğraflar olduğunu söyleyen Müge Anlı, “Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur?” diyerek isyan etti.

Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben bir gazeteciyim. Gazeteciler bir konuyu alır ortaya koyar, hem o konunun taraflarını hem de vatandaşların menfaatini düşünerek yayın yapar. Son zamanlarda bir sistem gelişti ve bu sistem hepimizi yaralıyor. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı.”

Fotoğrafı küçük kız için yayınlamadığını söyleyen Müge Anlı “Ama o fotoğrafları ekrana vermem ve olayın sosyal medyada infial mi yaratması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“ELİN KIZINI ALIP HANGİ MENFAATLE GECE KULÜPLERİNE GÖTÜRÜYORSUN?”
Son olarak “Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur?” diyen Müge Anlı, şüpheli şahsa seslendi:

“Fotoğrafları sosyal medyada yayınlamışlar. İnsanlar kendi çocuklarına bakmakta zorluk çekerken sen elin kızını alıp gece kulüplerine hangi menfaatle götürüyorsun?”

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