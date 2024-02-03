MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak’ta 1 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” denildi.