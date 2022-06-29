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Motorine bir indirim daha geliyor!

Motorine bir indirim daha geliyor!
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29 Haziran 2022 - 11:30
Motorine dün gelen 2,5 liralık indirimin ardından bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çok büyük bir indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul’da 27.49’a, Ankara ve İzmir’de ise 27.64’e geriledi.

Karar gazetesinin haberine göre bu gece gelen 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından yarın gece yarısından geçerli 84 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.

Motorine gelen indirimin ardından gözler benzin ve LPG’ye çevrilmişti. Ancak benzin ve LPG’de herhangi bir indirim beklenmiyor.

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