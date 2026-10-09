Motorine 6,40 TL Zam! Bu Gece Yarısı Depoların Fiyatı Değişiyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yeniden 100 lira sınırına yaklaşacak.

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt ürünlerinde fiyat hareketliliği hız kazanırken, motorin ve benzin fiyatlarının farklı yönde değişmesi dikkat çekti.

Brent Petrol 105 Doların Üzerini Gördü

Brent petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Pentagon’dan İran’a yönelik olası saldırı seçenekleri geliştirmesini istediği yönündeki haberlerin ardından yükselişe geçti.

Varil başına 105 doların üzerine çıkan Brent petrol, son iki haftanın en yüksek seviyelerinden birini gördü. Fiyatlar daha sonra bir miktar gerilese de petrolün varil fiyatı 102-103 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Küresel piyasalardaki bu yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan artışın, yurt içindeki pompa fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Motorinin Ton Fiyatı Kısa Sürede Yükseldi

Uluslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 7 Ekim Çarşamba günü yaklaşık 1.380 dolar seviyesinde bulunan motorinin ton fiyatı, 8 Ekim Perşembe günü 1.523 dolara kadar çıktı.

Daha sonra bir miktar gerileyen motorinin ton fiyatı, son verilere göre 1.492 dolar seviyesinde bulunuyor.

Motorindeki bu yükselişin ardından sektör temsilcileri, Türkiye’de litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam yapılmasının beklendiğini bildirdi. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde sürücülerin akaryakıt giderlerinde önemli bir artış yaşanacak.

Benzine 96 Kuruş İndirim Bekleniyor

Motorin fiyatlarında artış beklentisi sürerken, benzinin uluslararası piyasa fiyatlarında ise gerileme yaşandı. Bu gelişmenin ardından benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılması gündeme geldi.

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, motorin zammı ve benzin indiriminin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Böylece aynı dönemde motorin kullanan araç sahipleri zamla karşı karşıya kalırken, benzinli araç sahipleri indirimden yararlanabilecek. Ancak nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebiliyor.

Motorinin Litresi Yeniden 100 Lira Sınırında

Beklenen 6 lira 40 kuruşluk artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yeniden 100 lira sınırına dayanacak. Bu durum, özellikle dizel araç kullanan vatandaşların bütçesini yakından ilgilendiriyor.

Öte yandan sektör kaynakları, uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatında son dönemde görülen gerilemeye dikkat çekti. Bu düşüşün devam etmesi halinde gelecek hafta motorin fiyatlarında bir miktar indirimin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleneceği, petrol piyasalarındaki gelişmelere ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişime bağlı olacak.