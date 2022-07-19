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Mostafa Mohamed Galatasaray kampından gözyaşlarıyla ayrıldı!

Mostafa Mohamed Galatasaray kampından gözyaşlarıyla ayrıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2022 - 17:27

Son dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray kampından gözyaşlarıyla ayrıldı! Transferin detayları…

Mostafa Mohamed Galatasaray’ın Avusturya kampından ayrıldı. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes’e transfer olan Mısırlı golcünün ayrılırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Galatasaray da Mohamed’in transferi için Nantes ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin ardından Mostafa Mohamed ile de yollar ayrıldı. Mısırlı yıldız, satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 1 ekibi Nantes’a kiralık olarak Transfer oldu.

Galatasaray’ın 8-10 milyon euro bonservis geliri beklediği Mohamed için Nantes 250 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 5 milyon 750 bin euro.

KAMPTAN GÖZYAŞLARIYLA AYRILDI

Galatasaray’ın Avusturya’daki kampından ayrılan Mostyafa Mohamed’i teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur ve yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.

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Yeni takımına katılmak için Galatasaray kampından ayrılan Mohamed’in gözyaşlarını tutamadığı da kameralara yansıdı. Kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mohamed; “Galatasaray’ı, taraftarın önünde oynamayı, takımı çok özleyeceğim. Tabii ki ağlıyorum. Nantes’a satın alma opsiyonuyla kiralık gidiyorum. Galatasaray ve taraftarlar için en iyisini diliyorum. İnşallah şampiyon oluruz.” dedi.

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