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Monica Belluci İstanbul’a Yerleşmeyi Düşünüyor

Monica Belluci İstanbul’a Yerleşmeyi Düşünüyor
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27 Nisan 2022 - 15:31

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de sahne alan sanatçı Monica Bellucci, “Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sahne alan İtalyan yıldız Monica Bellucci, İki gösterinin ardından Londra’ya gitti.

Daha önce Gergedan Mevsimi filmi için İstanbul’da bulunan 57 yaşındaki sanatçı, 10 yıl aradan sonra yeniden geldiği şehre duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Hürriyet’ten Arda Sayıner’in haberine göre; Bellucci, “Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim. Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim. Detaylı ve uzun gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim. Türk sanatseverlerin müzikale ilgisi kadar yıllar sonra geldiğim İstanbul’daki pozitif değişimi görmek de bir o kadar mutluluk verdi” açıklamasında bulundu.

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