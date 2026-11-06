Model grubundan Bayhan Prodüksiyon’a suçlama! Hukuki süreç başlatıldı

Müzik dünyasında Model grubu ile organizasyon şirketi Bayhan Prodüksiyon arasında yaşanan ödeme krizi gündeme geldi. Türkiye genelinde 17 konserlik turne gerçekleştiren grup, konserlerin ardından sözleşmede kararlaştırılan ücretlerin büyük bölümünü alamadığını açıkladı.

Model adına yapılan duyuruda, konserlere ilişkin bilet gelirlerinin Bayhan Prodüksiyon tarafından tahsil edildiği ancak grubun hak ettiği ödemelerin yapılmadığı iddia edildi. Açıklamada, şirketin ödeme yapmamasına ilişkin herhangi bir makul gerekçe de sunmadığı öne sürüldü.

MODEL GRUBU NOTER ARACILIĞIYLA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Grup yönetimi, yaşanan ödeme sorununun çözülmemesi üzerine hukuki süreci başlattı. Açıklamaya göre, 3 Kasım 2026 tarihinde Beyoğlu 57. Noterliği aracılığıyla ihtarnameler gönderildi ve borçlu olduğu belirtilen şirkete karşı yasal işlemler başlatıldı.

Bayhan Prodüksiyon’un 5 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da tepki gösteren grup, şirketin paylaşımında müzisyenlerin emeğini göz ardı eden ve çelişkili ifadeler içeren bir tutum sergilendiğini savundu.

BAYHAN PRODÜKSİYON İLE TÜM TİCARİ BAĞLAR KESİLDİ

Model grubunun avukatı Av. Dr. Onur Şahin tarafından yayımlanan açıklamada, Bayhan Prodüksiyon ile ticari ilişkilerin sona erdirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şirketin bundan böyle Model grubu veya Fatma Turgut adına konser ve etkinlik düzenleme, ticari ilişkilerde temsil etme, taahhütte bulunma ya da para tahsil etme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

MODEL GRUBU SAHNELERE DEVAM EDECEK

Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık’tan oluşan Model grubu, yaşanan gelişmelerin ardından dinleyicilerine de seslendi. Grup üyeleri, destekleri için hayranlarına teşekkür ederek müzik çalışmalarına ve sahnelere devam edeceklerini bildirdi.