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MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon: Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon: Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Aralık 2023 - 10:48
MİT, Irak’ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi

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