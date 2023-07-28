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MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi

MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2023 - 16:42

MİT, PKK/KCK-YBŞ Sincar eyalet sorumlularından Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi. Teröristin MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantıya giderken etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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