Mısır fiyatları ne kadar oldu?

Mısır fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 mısır fiyatları için detayları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu fiyat üzerinden alım yapacağını açıkladı. Peki, mısır fiyatları 2022 ne kadar olacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detayları

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketlerini devreye aldıklarını açıklarken, çay, fındık, buğday, arpa ve üzüm gibi tarım ürünlerine üreticilerinin alın terinin hakkı olan alım fiyatlarını verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise 2022 Mısır fiyatları ile TMO’nun yapacağı alım fiyatı hakkında bilgi verdi.

MISIR FİYATLARI 2022 NE KADAR?

“Bu vesileyle, mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum şimdiden. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”