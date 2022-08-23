Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mısır fiyatları ne kadar oldu?

Mısır fiyatları ne kadar oldu?
6 views
23 Ağustos 2022 - 12:10
Mısır fiyatları ne kadar oldu 2022 mısır fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama

Mısır fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 mısır fiyatları için detayları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu fiyat üzerinden alım yapacağını açıkladı. Peki, mısır fiyatları 2022 ne kadar olacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detayları

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketlerini devreye aldıklarını açıklarken, çay, fındık, buğday, arpa ve üzüm gibi tarım ürünlerine üreticilerinin alın terinin hakkı olan alım fiyatlarını verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise 2022 Mısır fiyatları ile TMO’nun yapacağı alım fiyatı hakkında bilgi verdi.

MISIR FİYATLARI 2022 NE KADAR?

“Bu vesileyle, mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum şimdiden. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır?Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
Deprem mi oldu?Deprem mi oldu?
MasterChef’te yedeklere kim girdi, kim kazandı?MasterChef’te yedeklere kim girdi, kim kazandı?
Deprem mi oldu?Deprem mi oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan itiraf gibi açıklama! Takipçisi aldatılmayı sorunca…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite kayıtları nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mısır fiyatları ne kadar oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite harç ücretleri ne zaman yatırılacak, ne kadar?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK yurt başvuruları başladı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem mi oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk lirası çağrısı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bitcoin’de düşüş devam ediyor! İşte uzman yorumları…Ağustos 22, 2022-12:16 pm
Dolmabahçe’de geceye damga vurdu!Ağustos 22, 2022-12:14 pm
Kansere Aziz Sancar bombasıAğustos 22, 2022-12:11 pm
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! KavrulacağızAğustos 22, 2022-10:49 am
Şam yolcusu Doğu Perinçek ilk kez konuştu! ‘Havalimanını açacağız…’Ağustos 18, 2022-3:48 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde dikkat çeken isimAğustos 18, 2022-3:47 pm
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !