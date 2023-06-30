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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler…

Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Haziran 2023 - 12:18

Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin’a nazar değmişti. Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin’le ilişkisi biten oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum’da görüntülenen çiçeği burnunda çift, samimi görüntüler verdi…

Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 1

Oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldız gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 2

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner’e kaptırmıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 3

Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin’a nazar değmişti. Geçtiğimiz günlerde Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin’in adı İlayda Alişan ile anılmıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 4

Katıldığı bir gecede güzel oyuncu Miray Daner “Aşkın bitme nedeni ihanet mi?” sorusunu yanıtlamıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 5

“ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLGİSİ YOK”

Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile ayrılık kararı alan oyuncu, “İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?” sorusuna şu cevabı vermişti:

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 6

“Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık.”

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 7

İLAYDA ALİŞAN İDDİASI

Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin gönlünü güzel oyuncu İlayda Alişan’a mı kaptırdı? Magazin kulisleri bu aşk dedikodusu ile çalkalanıyor.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 8

Geçtiğimiz günlerde aşklarını sonlandıran Oğulcan Engin ve Miray Daner’in ayrılık sebebinin, Engin’in İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 9

Son olarak Kuruçeşme’de görüntülenen İlayda Alişan, gazetecilerin “Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt vermeden içeri girmişti.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 10

İlayda Alişan’ın aşk iddialarını yalanlamaması ve soru karşısında gülümsemesi dikkat çekmişti.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 11

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 12

Milliyet’in haberine göre tatil sezonunu açan Miray Daner, Oğulcan Engin’i çabuk unuttu. Arkadaş gurubuyla balık yiyen çift, kalabalık masaya rağmen defalarca öpüşerek birlikteliklerini duyurdu.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 13

Mekan içerisinde bir hayli samimi olduğu görülen çift, Göltürkbükü sokaklarında arkadaş gibi yürüyüp önlem aldı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 14

Çiçeği burnunda çift, ardından teknelerine geçerek gözlerden kayboldu.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 15

İLK KRİZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA PATLAK VERDİ

Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak verdi.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 16

Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere bindi.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 17

Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 18

ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ

Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin’in Etiler’deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duymuştu.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 19

Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin’in Levent’teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını aldı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 20

Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yarattı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 21

Miray Daner ve Oğulcan Engin’in ilişkisine, Engin’in annesi Seda Sayan da onay veriyordu.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 22

Miray Daner, Engin’le yaşadığı rezidansta ayrılıp Zekeriyaköy’deki kendi evine döndü.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 23

SEDA SAYAN’IN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

İki yıldır doludizgin aşk yaşıyorlardı… Güzel oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin’in aşkına nazar değdi! Müstakbel kayınvalide Seda Sayan’ın da hevesi kursağında kaldı…

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 24

Bir dönem Kubilay Aka ile birliktelik yaşayan Miray Daner, bu ilişkisi bittikten sonra bir iş insanıyla yakınlaşmıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 25

Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 26

Geçtiğimiz mart ayında çiftin iki yıllık birlikteliklerini noktaladıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner’in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 27

Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 28

O dönem bir mekan çıkışı görüntülenen çift “Ayrıldığınız ve barıştığınız doğru mu?” sorusunu duyunca gerilmişti. Sonrasında da çiftten aşk pozu gelmişti.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 29

YERE GÖĞE SIĞDIRAMAMIŞTI!

Seda Sayan ise iki gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan müstakbel gelini oyuncu Miray Daner’e övgüler yağdırmıştı.

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 30

Seda Sayan müstakbel gelini Miray Daner hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 31

“Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum.”

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 32

“Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum.”

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 33

“Belli o da çok disiplinli, işine sadık.”

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 34

“Bir de oğlak burcu.”

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Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler… - Sayfa 35

“Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak.”

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