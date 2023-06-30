Miray Daner yeni aşkıyla fena yakalandı! Kimseye aldırmadan gece boyu öpüştüler…

Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin’a nazar değmişti. Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin’le ilişkisi biten oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum’da görüntülenen çiçeği burnunda çift, samimi görüntüler verdi…

Oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıldız gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.

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Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner’e kaptırmıştı.

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Uzun süredir aşk yaşayan Miray Daner ile Oğulcan Engin’a nazar değmişti. Geçtiğimiz günlerde Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin’in adı İlayda Alişan ile anılmıştı.

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Katıldığı bir gecede güzel oyuncu Miray Daner “Aşkın bitme nedeni ihanet mi?” sorusunu yanıtlamıştı.

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“ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLGİSİ YOK” Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile ayrılık kararı alan oyuncu, “İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?” sorusuna şu cevabı vermişti:

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“Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık.”

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İLAYDA ALİŞAN İDDİASI Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin gönlünü güzel oyuncu İlayda Alişan’a mı kaptırdı? Magazin kulisleri bu aşk dedikodusu ile çalkalanıyor.

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Geçtiğimiz günlerde aşklarını sonlandıran Oğulcan Engin ve Miray Daner’in ayrılık sebebinin, Engin’in İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

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Son olarak Kuruçeşme’de görüntülenen İlayda Alişan, gazetecilerin “Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt vermeden içeri girmişti.

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İlayda Alişan’ın aşk iddialarını yalanlamaması ve soru karşısında gülümsemesi dikkat çekmişti.

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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI Güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Atılay balıkta aşka gelen çift, gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.

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Milliyet’in haberine göre tatil sezonunu açan Miray Daner, Oğulcan Engin’i çabuk unuttu. Arkadaş gurubuyla balık yiyen çift, kalabalık masaya rağmen defalarca öpüşerek birlikteliklerini duyurdu.

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Mekan içerisinde bir hayli samimi olduğu görülen çift, Göltürkbükü sokaklarında arkadaş gibi yürüyüp önlem aldı.

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Çiçeği burnunda çift, ardından teknelerine geçerek gözlerden kayboldu.

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İLK KRİZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA PATLAK VERDİ Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak verdi.

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Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere bindi.

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Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

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ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin’in Etiler’deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duymuştu.

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Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin’in Levent’teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını aldı.

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Ancak iddiaya göre öfkesine engel olamayan güzel oyuncu, bu sırada da evdeki bazı eşyaları kırıp ufak çaplı bir hasar yarattı.

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Miray Daner ve Oğulcan Engin’in ilişkisine, Engin’in annesi Seda Sayan da onay veriyordu.

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Miray Daner, Engin’le yaşadığı rezidansta ayrılıp Zekeriyaköy’deki kendi evine döndü.

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SEDA SAYAN’IN HEVESİ KURSAĞINDA KALDI İki yıldır doludizgin aşk yaşıyorlardı… Güzel oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin’in aşkına nazar değdi! Müstakbel kayınvalide Seda Sayan’ın da hevesi kursağında kaldı…

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Bir dönem Kubilay Aka ile birliktelik yaşayan Miray Daner, bu ilişkisi bittikten sonra bir iş insanıyla yakınlaşmıştı.

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Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı.

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Geçtiğimiz mart ayında çiftin iki yıllık birlikteliklerini noktaladıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner’in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı.

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Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

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O dönem bir mekan çıkışı görüntülenen çift “Ayrıldığınız ve barıştığınız doğru mu?” sorusunu duyunca gerilmişti. Sonrasında da çiftten aşk pozu gelmişti.

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YERE GÖĞE SIĞDIRAMAMIŞTI! Seda Sayan ise iki gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan müstakbel gelini oyuncu Miray Daner’e övgüler yağdırmıştı.

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Seda Sayan müstakbel gelini Miray Daner hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum.”

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“Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum.”

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“Belli o da çok disiplinli, işine sadık.”

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“Bir de oğlak burcu.”

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