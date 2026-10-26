Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru! Yarışmacı doğru cevabı bilemedi

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soru gündem oldu. Uluslararası satranç başarılarıyla ilgili soruyla karşılaşan yarışmacı, doğru cevabı bulamayınca büyük üzüntü yaşadı. Yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

1 milyon TL’lik 12’nci soru açıldı

Ekranların uzun soluklu bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçerek önemli bir aşamaya ulaştı. İkinci barajı da aşan yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki 12’nci soruyu görmeye hak kazandı.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen Büyük Usta unvanıyla ilgili soru, yarışmacıyı zorladı.

İşte 1 milyon TL’lik soru

Yarışmacının karşısına şu soru çıktı:

“Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği ‘Büyük Usta’ unvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?”

Sorunun seçenekleri ise şöyle sıralandı:

A) Türkiye

B) Zambiya

C) Hindistan

D) Japonya

Yarışmacı Zambiya cevabını verdi

Joker hakları kalmayan yarışmacı, soruyu cevaplamak istediğini belirtti. Bir süre düşünen yarışmacı, tercihini B şıkkındaki Zambiya’dan yana kullandı.

Ancak doğru cevap açıklandığında yarışmacı beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Sorunun doğru yanıtının D şıkkı, Japonya olduğu belirtildi.

300 bin TL ile yarışmaya veda etti

1 milyon TL’lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı. Büyük ödüle bir adım kala elenmesi, yarışmacıya üzüntü yaşattı.

Büyük Usta unvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından belirlenen başarı koşullarını karşılayan satranç oyuncularına veriliyor. Türkiye ve Hindistan, bu unvana sahip çok sayıda oyuncu yetiştirirken Zambiya’dan da Büyük Usta unvanına ulaşan isimler bulunuyor.

Japonya’da ise geleneksel strateji oyunu shogi daha geniş bir ilgi görüyor. Yarışmadaki soru da ülkelerin satranç alanındaki başarılarını yeniden gündeme taşıdı.