Milyarlık Borsa Soruşturmasında Şok Gelişme! 9 Kişiden 2 Milyar Liralık İade

Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler iddiasıyla yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaba 9 kişinin toplam yaklaşık 2 milyar lira yatırdığı öğrenildi. Öte yandan, 31 şirketin hisseleri incelemeye alınırken soruşturmada 86 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Gönüllü İade Hesabına Milyarlar Yatırıldı

Fon soruşturmasında, haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin paralarını gönüllü olarak geri yatırabilmesi amacıyla bir iade hesabı oluşturulmuştu. Uygulama, siyasi çevrelerden ve yargı camiasından gelen eleştirilerle de gündeme gelmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Birleşik Fon Bankası bünyesinde açılan gönüllü iade hesabına şu ana kadar 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırıldı.

31 Şirketin Hisseleri İnceleme Altında

Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemeler ve finansal analizlerde, bazı şirket hisselerinin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar yükseltildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarının, fon bağlantılı işlemler nedeniyle 31 şirketin hissesini incelemeye aldığı öğrenildi.

İncelenen Hisseler Açıklandı

İnceleme kapsamındaki hisseler şöyle sıralandı:

ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerin, borsadaki işlemlerin ve fon bağlantılarının aydınlatılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.