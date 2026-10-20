Milyarlarca Liralık Fon Krizinde Kritik Adım! 1 Milyon TL’lik Ödeme Gündemde

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarıyla ilgili kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Düzenlemeyle, belirlenen şartları taşıyan yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Teklifin yasalaşmasının ardından ödemelerin en kısa sürede başlatılması hedefleniyor.

Fon Tasfiyesi İçin Yeni Düzenleme

Tasfiye sürecine ilişkin kanun teklifiyle, işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında, Kurul tarafından belirlenen fonların tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde yatırımı bulunanlara ise en fazla 1 milyon TL ödeme yapılabilecek.

Fon Mağdurlarına Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin kurumların koordineli şekilde çalıştığı belirtildi.

Kanun teklifinin Meclis’te kabul edilerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması planlanıyor.

Sorumlulara Ödeme Yapılmayacak

Teklifte, fonlarla bağlantılı piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı gibi fiillere ilişkin hükümler de yer alıyor. Bu tür eylemleri gerçekleştirdiği veya ilgili fonlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişilere, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmaması öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında yürütülen soruşturmalarda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda malvarlıklarına el konulması da mümkün olabilecek.

Zarar Tutarları ve Sorumlular Belirlenecek

SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak fon bazında zarar veya kayıp tutarlarını ve sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra ilgili düzenlemeler doğrultusunda tasfiyeyle görevli kuruluşa veya yatırımcılara ödeme yapılmak üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) aktarılacak. Ödemelerin yatırımcıların fon payı oranında yapılması öngörülüyor.

45 Bini Aşkın Yatırımcıya 40,8 Milyar TL’lik Tasfiye Ödemesi

Açıklanan bilgilere göre A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45 bini aşkın kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemi gerçekleştirildi.

Bu gelişmeyle tasfiye sürecindeki fon sayısının 131’den 65’e düştüğü bildirildi.

Fon Soruşturmasında Son Durum

Paylaşılan verilere göre 7 Ekim 2026 itibarıyla sorunlu fon soruşturmaları kapsamında 220 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 85’inin tutuklandığı, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında bazı gerçek ve tüzel kişilerin taşınır ve taşınmazları ile banka hesapları, kripto varlıkları ve kiralık kasaları hakkında da el koyma kararları verildi.

Kanun teklifinin Genel Kurul’daki görüşmelerinin ardından yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin takvimi netleşecek.