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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık akıl hastası çıktı

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık akıl hastası çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 15:17

Milli gururumuz voleybolcu Hande Baladın’ı “Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım” şeklinde tehdit eden Mustafa Neşeli’ye akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

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