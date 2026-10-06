Milli Takım’dan İtalya’da Büyük Hüsran: 3-1’lik Mağlubiyet!

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya’ya konuk oldu.

Stadio Renato Dall’Ara’da oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya karşısında üç puan mücadelesi verdi.

Ancak milliler, 90 dakika sonunda sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

İLK YARIDA İTALYA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken A Milli Takımımız özellikle hücum hattında geliştirdiği ataklarla İtalya kalesinde gol aradı.

Milliler, ilk dakikalarda rakip savunmayı zorlayan pozisyonlar üretse de aradığı golü bulamadı.

İtalya ise oyunun ilerleyen bölümünde hücumdaki etkinliğini artırdı.

Mücadelenin 23. dakikasında Scamacca’nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu pozisyonun ardından baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 26. dakikada aradığı golü buldu.

Scamacca, ceza sahası içerisinde topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşla Uğurcan Çakır’ı mağlup etti ve İtalya’yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde milliler beraberlik golünü arasa da İtalya savunması tehlikeli pozisyonlara izin vermedi.

İki takım soyunma odasına İtalya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle gitti.

ARAL ŞİMŞİR SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf A Milli Takımımız oldu.

Ay-yıldızlı ekip, rakip kalede baskısını artırırken İtalya savunmasını hataya zorladı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında milliler aradığı beraberlik golünü buldu.

Zeki Çelik’in ceza sahasına gönderdiği topu iyi değerlendiren Aral Şimşir, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

Bu golün ardından milliler büyük moral kazanırken mücadelede tempo da yükseldi.

İTALYA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Türkiye’nin beraberlik golünden yalnızca birkaç dakika sonra İtalya yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Riccardo Calafiori, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu golle İtalya 2-1 öne geçti.

Milliler yeniden beraberlik için rakip kaleye yüklenirken İtalya ise hızlı hücumlarla üçüncü golü aradı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın son bölümünde oyuna müdahalelerde bulunarak hücum gücünü artırmaya çalıştı.

SON DAKİKALARDA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın son bölümünde Türkiye beraberlik golünü ararken İtalya tehlikeli ataklar geliştirmeye devam etti.

dakikada Uğurcan Çakır önemli bir kurtarış yaparak rakibin farkı açmasına izin vermedi.

Ancak 87. dakikada İtalya üçüncü golü buldu.

Doumbia’nın savunma arkasına gönderdiği topu Francesco Pio Esposito gelişine yaptığı vuruşla ağlara gönderdi.

Bu golle İtalya skoru 3-1’e taşıdı.

Kalan dakikalarda milliler farkı azaltmak için çaba gösterse de aradığı golü bulamadı.

Karşılaşma İtalya’nın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MİLLİLER HENÜZ PUAN ALAMADI

Bu sonuçla İtalya, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederek puanını 7’ye yükseltti.

A Milli Futbol Takımımız ise oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı ve grupta henüz puanla tanışamadı.

Milliler, gruptaki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak.

SIRADAKİ RAKİPLER FRANSA VE BELÇİKA

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’ndeki grup mücadelesini kasım ayında tamamlayacak.

Milliler, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelirken ardından İzmir’de Belçika’yı konuk edecek.

İtalya ise grup aşamasındaki son maçlarında Roma’da Fransa ile karşılaşacak ve deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, kalan iki maçında alacağı sonuçlarla gruptaki durumunu değiştirmeye çalışacak.