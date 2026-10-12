Milli takım teklifine Arda Turan’dan ret mi geliyor? Sözleri gündem oldu

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevi için adı öne çıkan Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı ilk temaslarda verdiği yanıt gündem oldu. Shakhtar Donetsk’i çalıştıran genç teknik adamın, mevcut takımını zor bir dönemde bırakmak istemediğini belirterek federasyon yetkililerine, “Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam” dediği öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan oldu.

TFF, Arda Turan’ı milli takımın başında görmek istiyor

Milli takımın yeni teknik direktörü için çalışmalarını sürdüren TFF’nin, 39 yaşındaki Arda Turan ile temasa geçtiği iddia edildi. Genç teknik adamın cumartesi günü özel uçakla İstanbul’a geldiği ve ailesiyle yaptığı görüşmelerin ardından milli takım ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Turan, federasyon yetkilileriyle gerçekleştirdiği ilk görüşmede mevcut kulübündeki sorumluluklarına dikkat çekti. Başarılı teknik adamın, Shakhtar Donetsk’i savaş koşullarının yaşandığı bir dönemde yarı yolda bırakmak istemediğini ifade ettiği belirtildi.

Turan’ın, “Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam” sözleriyle mevcut takımına karşı sorumluluğunu ön plana çıkardığı öne sürüldü.

TFF’den dikkat çeken öneri: İki takımı birden çalıştırabilir

İddialara göre Arda Turan’ın kulübünden ayrılmak istemediğini belirtmesi üzerine TFF yetkilileri farklı bir seçenek sundu. Federasyonun genç teknik adama hem Shakhtar Donetsk’i hem de A Milli Takım’ı çalıştırabileceği yönünde bir öneri ilettiği aktarıldı.

Bu teklifin ardından Turan’ın konuyu Shakhtar Donetsk yönetimiyle değerlendireceği belirtildi. Ancak iki görevin aynı anda yürütülüp yürütülemeyeceği ve tarafların bu konuda nasıl bir karar vereceği henüz netlik kazanmadı.

Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk performansı dikkat çekiyor

Eyüpspor’daki teknik direktörlük görevinden sonra Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinde elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

Genç teknik adam, takımının başında çıktığı 61 karşılaşmada 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla maç başına 2,16 puan ortalaması yakaladı.

Turan’ın Shakhtar Donetsk’teki performansı, milli takım teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesinde öne çıkan unsurlar arasında gösteriliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek

Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk ile yaptığı sözleşmenin sezon sonunda bitecek olması da milli takım iddiaları açısından önem taşıyor. Bu durum, genç teknik adamın geleceğine ilişkin değerlendirmeleri daha da artırıyor.

TFF’nin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği merak edilirken Arda Turan’ın federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği yönündeki iddia da gündemdeki yerini koruyor.

Milli takımın başına kimin geçeceği henüz kesinleşmezken Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk yönetimiyle yapacağı görüşmelerin sürecin seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor. TFF’den ve Arda Turan’dan konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmesi bekleniyor.